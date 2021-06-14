Президент СКУ: НАТО має підтримати Україну в протидії агресії РФ

Президент світового конґресу українців Павло Ґрод заявив, що під час майбутнього саміту 14 червня в Брюсселі лідери країн НАТО мають можливість змінити наявну ситуацію – підтримати мир і демократію в Європі, погодившись надати Україні та Грузії План дій щодо членства (ПДЧ).

Як передає Укрінформ, відповідна заява оприлюднена на сайті СКУ.

За його словами, цей дороговказ, але все ще не гарантія членства в НАТО, може стати важливим кроком для країни що захищає демократію і свободу в Європі на передовій.

Ґрод нагадав, що у 2008 році з’їзд НАТО дозволив Росії, сам того не підозрюючи, відновити свою сферу впливу на Україну, Грузію та більшість інших колишніх радянських республік. Понад десять років потому ця слабка відповідь на панівні зазіхання Росії та відсутність чітких червоних ліній мали нищівні наслідки, адже на тепер понад 14 000 осіб загинуло на окупованій частині східної України.

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Тож членство в НАТО є найвірогіднішим і найшвидшим шляхом до відновлення миру і безпеки в Україні та регіоні. Це також найвірогідніший спосіб забезпечити припинення російської агресії.

«Напередодні тридцятої річниці Незалежності України кращого подарунку для Путіна, ніж розпад української державності, годі й шукати. Путін не сприймає Україну як державу, не кажучи вже про державу НАТО. Надавши Україні статус члена НАТО, Путін отримав би від альянсу чіткий сигнал: «Ми, як альянс вільних демократій, не тільки визнаємо українську державність, але і готові захищати її разом з українцями, які захищали свої кордони протягом семи довгих і кривавих років», – заявив президент СКУ.

За його словами, така рішуча дія буде вітатися після семи років неоднозначності на тлі війни, яка вирує всередині Європи.

Ґрод наголошує, що наслідки рішення НАТО у 2008 році мають стати сигналом для більш сміливої та рішучої позиції лідерів НАТО у 2021 році, аби протистояти злодію, який неодноразово скористався слабкістю позиції НАТО в минулому. Кожен учень Росії підтвердить, що Володимир Путін і керівництво Росії розуміють виключно силові методи. Без перспективи плану дій щодо членства в НАТО світ може очікувати подальших військових провокацій і вторгнення Росії глибше в Україну. Це призведе лише до ще більшого військового протистояння і збільшить шанси на масове кровопролиття в Європі.

«Протягом двох десятиліть путінський режим використовував гібридну війну, створюючи сім маріонеткових республік у складі України, Грузії, Молдови та Азербайджану для своєї геополітичної вигоди. Москва проводила вбивства, кібератаки та інші глобальні провокації, покликані дестабілізувати та знищити своїх супротивників. Росія контролює авторитарний і вбивчий режими Олександра Лукашенка в Білорусі і Башара аль-Асада в Сирії. Повернення до позиції США 2008 року що підтримку членства в НАТО для України та Грузії дало б чітке розуміння того, що світові демократії готові припинити глобальну насильницьку політику Росії», – підкреслив він.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців напередодні саміту лідерів країн-членів НАТО звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у якому закликав прискорити роботу з надання Плану дій щодо членства для України.