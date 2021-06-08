СКУ очолив глобальну кампанію на підтримку надання Україні плану дій щодо членства у НАТО

Світовий конґрес українців (СКУ) очолив глобальну адвокаційну кампанію, у межах якої закликав українські громади та друзів України звернутися до очільників держав-членів НАТО на підтримку прискорення надання Україні плану дій щодо членства у НАТО.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті СКУ.

Зауважується, що складові організації СКУ в 30 державах-членах НАТО, зокрема, в Європі, Туреччині, Канаді та США активно співпрацюють з очільниками урядів, мас-медіа та лідерами думок для того, щоб отримати підтвердження відданості НАТО до Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України».

Так, українські організації в Канаді, США, Бельгії, Франції, Німеччині, Угорщині, Португалії, Туреччині та інших уже звернулися до урядів своїх держав із закликом підтримати євроатлантичні прагнення України та чітко висловитися на підтримку ПДЧ для України. Президент СКУ звернувся до Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга 25 травня із закликом до Альянсу прискорити працю над ПДЧ для України.

Протягом кількох тижнів перед Самітом НАТО СКУ та його складові організації в усьому світі проводять серію зустрічей та публічних дискусій з високопоставленими урядовцями та провідними експертами щодо візії НАТО для України. Тож СКУ закликає українські громади по світу долучитися до цієї потужної глобальної адвокаційної кампанії, а саме:

– написати листи та організувати зустрічі з політичними діячами та урядовцями, провідниками громадянського суспільства та експертною спільнотою;

– написати статті до національної преси;

– залучити інші етнокультурні спільноти та друзів України до підтримки цієї кампанії;

– провести публічні дискусії, консультації та адвокаційні заходи.

«Членство України в НАТО є найнадійнішим та найшвидшим шляхом до миру й безпеки в Україні. Це покладе край російській війні проти України та зупинить постійні провокації Росії в Східній Європі», – зазначив Павло Ґрод, Президент СКУ. – «Постійне задобрювання Росії продовжить утиски в Білорусі, кровопролиття в Україні та глобальну агресію Путіна та його поплічників».

СКУ разом зі складовими організаціями в усьому світі закликають очільників НАТО під час Саміту 14 червня, який відбудеться під час безпрецедентної ескалації російської агресії в регіоні, покласти край глобальному російському насильству та саботажу, зобов’язатися надати Україні та Грузії Плани дій щодо членства та погодити присутність сил НАТО в Україні.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців запросив охочих долучитися до віртуальної панельної дискусії «НАТО на передовій: Чому Україна важлива для євроатлантичної безпеки?», яка відбудеться 9 червня, напередодні Саміту НАТО у Брюсселі.

У травні СКУ звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у якому закликав прискорити роботу з надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України.