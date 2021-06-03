СКУ проведе панельну дискусію щодо України та НАТО

Світовий конґрес українців запросив охочих долучитися до віртуальної панельної дискусії «НАТО на передовій: Чому Україна важлива для євроатлантичної безпеки?», яка відбудеться 9 червня, напередодні Саміту НАТО у Брюсселі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив сайт СКУ.

Захід відбудеться о 9.00 (Торонто) – 16.00.

«Разом з урядовцями, парламентаристами, друзями України, експертами міжнародної безпеки та фахівцями-дипломатами обговоримо політику «відкритих дверей» НАТО, виклики, які сьогодні постають перед Альянсом у зв’язку зі зростанням кількості ворожих актів зі сторони Росії у країнах-союзниках та країнах-партнерах, успіхи України на шляху реформування, досвід інтеграції у НАТО держав Східної Європи, а також головне питання: то коли ж Україна зрештою отримає План дій щодо членства у НАТО?», – йдеться в повідомленні.

Учасниками дискусії стануть:

Павло Ґрод, Президент СКУ

Ольга Стефанішина – віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Єгор Чернєв – голова Постійної делегації ВРУ у Парламентській асамблеї НАТО

Еміне Джапарова – Перша заступниця міністра закордонних справ України

Курт Волкер – колишній спецпредставник США з питань України

Лінас Лінкявічюс – колишній Міністр закордонних справ Литви

Джилл Сінклер – представниця Канади у Консультативній раді з питань оборонної реформи

Модеруватиме захід Михайло Савків, виконавчий віцепрезидент Українського конґресового комітету Америки та директор Української Національної Інформаційної Служби.

Реєстрація за посиланням. Мови заходу: англійська та українська (синхронний переклад).

Нагадаємо, у травні СКУ звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у якому закликав прискорити роботу з надання Плану дій щодо членства (ПДЧ) для України.

Фото: nato.int