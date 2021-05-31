Українці Лейпцига передали гуманітарну допомогу для мешканців Донбасу

Церковна громада УГКЦ св. влкмч. Юрія у німецькому місті Лейпциг спільними зусиллями благодійників та офіцерів CIMIC Volnovakha зібрала та надала гуманітарну допомогу для родин у місті Волноваха, а також населених пунктах Володимирівка та Благодатне Волноваського району Донецької області.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні групи цивільно-військового співробітництва м. Волноваха CIMIC Volnovakha у Фейсбуці. «Ми щиро вдячні німецьким благодійникам, представникам духовенства, а також українській діаспорі Німеччини за допомогу та підтримку цивільного населення Донеччини», – йдеться в повідомленні. Зауважується, що допомога надана у вигляді речей першої потреби. Нагадаємо, українці Лейпцига передали допомогу дітям-сиротам на Донбасі