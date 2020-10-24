Українці німецького міста Лейпциг учергове передали гуманітарну допомогу дітям на Донбасі.

Частина вантажу вже прибула на місце, дещо все ще на шляху, розповіла Укрінформу активістка Оксана Макогон.

Звернувся до закордонних співвітчизників Центр цивільно-військового співробітництва м.Маріупіль. Цього разу йшлося про маріупольський сиротинець «Центр опіки», в якому мешкають понад 130 дітей - від немовлят до підлітків 16 років.

Українці Лейпцига передали допомогу дітям-сиротам на Донбасі / Фото: facebook.com/oksana.mk.3

Громада українців та громада УГКЦ Лейпцига міста негайно відгукнулися на прохання: було закуплено 45 комплектів посуду для наймолодших, зубні щітки для кожної дитини, зубну пасту, шампунь, рідке мило тощо. Для різних вікових груп діток було відібрано якісне взуття та одяг. Не забули у про іграшки. Загалом було спаковано 23 коробки гуманітарної допомоги. Завдяки волонтерам вдалося доставити вантаж в Україну безкоштовно.

З початку 2019 року українська громада Лейпцига надала допомогу майже 20 дитячим закладам у прифронтовій зоні та десяткам родин.