За шість років ООН передала постраждалим від війни на Донбасі допомоги на $500 мільйонів

Організація Об’єднаних Націй протягом останніх шести років для гуманітарної допомоги постраждалому від російської агресії в України населенню залучила більше пів мільярда доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці уряду у Фейсбук.

“Впродовж 2014-2020 рр. в рамках планів гуманітарного реагування ООН на цілі гуманітарної допомоги постраждалому населенню в Україні було залучено понад 0,5 млрд дол”, - розповіли в уряді.

Зазначається, що у контексті подолання гуманітарних наслідків агресії РФ Україна співпрацює з установами ООН, зокрема, з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Управлінням з координації гуманітарних питань, Програмою розвитку ООН, Міжнародною організацією з міграції, Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Фондом ООН у галузі народонаселення, Дитячим фондом ООН тощо.

Крім того, за даними Кабміну, згідно з Планом гуманітарного реагування ООН в Україні на 2020 рік передбачається допомогти понад 2 млн громадян, які постраждали внаслідок бойових дій, і станом на 22 жовтня на ці потреби мобілізувала 82 млн доларів США.

Також в уряді проінформували, що відповідно до Рамкової програми партнерства на 2018-2022 роки впродовж п’яти років організації системи ООН планують залучити майже 675 млн доларів США на допомогу Україні. Йдеться про економічний розвиток, соціальний захист, демократичне врядування, а також підтримку відновлення на Донбасі.

Як повідомлялося, ООН - глобальна міжнародна організація, заснована 24 жовтня 1945 року на конференції у Сан-Франциско на підставі Хартії Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є підтримання та зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.

Члени-засновники - 51 держава, серед яких Україна. На сьогодні членами ООН є 193 держави.

Головними органами ООН є Генеральна асамблея, Рада безпеки, Секретаріат (генеральний секретар обирається Генеральною асамблеєю за рекомендацією Ради безпеки на 5 років), Міжнародний суд, Економічна і соціальна рада.

Рада безпеки складається з 15 держав-членів. П’ять з них - Китай, Франція, Росія, Велика Британія, США – є постійними, решта 10 членів обираються Генасамблеєю на дворічний термін.