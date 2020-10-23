«Слуги народу» передадуть звіт за підсумками поїздки на Донбас до трьох комітетів Ради - Кравчук

Фракція партії «Слуга народу» планує підготувати аналітичний звіт за підсумками перебування своїх депутатів на Донбасі та запропонувати його до розгляду трьом комітетам ВР.

Як передає Укрінформ, про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Практично всі (депутати – ред.) були на різних точках лінії фронту – за кількасот метрів від лінії розмежування. Наприклад, я перебувала за 700 метрів. Більшість із нас ночували у бліндажах. На харчування та забезпечення водою ніхто не скаржився – ми їли все те ж саме, що й солдати. Вдалося поспілкуватися і з цивільним населенням, і навіть поговорили з представниками Червового Хреста, які тоді працювали в одному з населених пунктів. Ми обов'язково проаналізуємо досвід усіх народних депутатів, зведемо в одну аналітику і, думаю, розглянемо на фракції. І з цим будуть працювати три основні комітети – з питань нацбезпеки та оборони, соціальної політики (у розрізі саме захисту прав ветеранів) і комітет з питань реінтеграції», – розповіла Кравчук.

Вона також повідомила, що як заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики планує розглянути результати цієї робочої поїздки на одному з його засідань. І, зокрема, порушити питання стосовно покриття телеканалу «ДОМ», оскільки на прифронтових територіях, за її словами, «переважно російське телебачення дивляться».

«Є речі, які можна вирішити на рівні постанов Кабміну, Міноборони, Генштабу, але є й те, що потребуватиме законодавчого регулювання», - уточнила депутат.

Разом з тим вона припустила, що всі депутати з їхньої фракції, котрі побували на Донбасі, «точно будуть дуже уважно слідкувати за бюджетом, який буде виділятися на оборонку: щоб він був достатнім і його збільшували».

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про намір провести виїзне засідання на передовій.

2 жовтня, член фракції, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук повідомила, що депутати від «Слуги народу» відклали виїзне засідання на Донбасі через несприятливі погодні умови та захворюваність депутатів на COVID-19.

Згодом заступниця голови фракції Євгенія Кравчук повідомила, що таке виїзне засідання відбудеться з 19 до 25 жовтня.

Президент Зеленський 20 жовтня у своєму посланні до Верховної Ради підтвердив, що 120 депутатів від партії «Слуга народу» поїдуть на Донбас.

Уранці наступного дня близько сотні членів фракції виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка тривала два дні.