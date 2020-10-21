«Слуги народу» на два дні поїхали на Донбас – Кравчук

Близько сотні народних депутатів із фракції партії «Слуга народу» вранці 21 жовтня виїхали з робочою поїздкою на Донбас, яка триватиме впродовж двох днів.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

«Ми не будемо робити там засідання – це робоча поїздка депутатів. Участь у ній беруть близько ста членів фракції. Ми, коли приїдемо на місце, розділимося на менші групи по 10-12 людей, і цими групами поїдемо з конкретними бригадами на місця їхньої дислокації, де й будемо ночувати. Групи з депутатами будуть розтягнуті фактично по лінії фронту. Думаю, що охопимо й Донецьку, і Луганську області. Перебуватимемо на Донбасі два дні,» – зазначила Кравчук.

За її словами, під час цієї поїздки парламентарі планують поспілкуватися як з військовослужбовцями, так і цивільними в тих населених пунктах, біля яких дислокуються бригади. Результати ж роботи, проведеної на Донбасі, «Слуги народу» планують обговорити на засіданні фракції вже після повернення до Києва.

Водночас Кравчук пояснила, чому до цієї поїздки на Донбас фракція долучилася не повним складом.

«Це добровільна поїздка. Частина депутатів не поїхали за станом здоров‘я – хворіють або нещодавно перехворіли, або ж зайняті на виборах, оскільки є керівниками організацій, кураторами виборів,» – уточнила політик.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив про намір фракції провести виїзне засідання на передовій.

Згодом, 2 жовтня, член фракції, голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук у коментарі Укрінформу повідомила, що депутати від "Слуги народу» відклали виїзне засідання на Донбасі через несприятливі погодні умови та захворюваність депутатів на COVID-19.

Пізніше заступниця голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі Апостроф TV повідомила, що таке виїзне засідання відбудеться протягом тижня з 19 по 25 жовтня.

А напередодні Президент України Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради підтвердив, що «завтра (21 жовтня, - ред.) і 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас».