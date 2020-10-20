Зеленський пишається, що «Слуга народу» - єдина партія, яка відмовилася від держфінансування

Президент Володимир Зеленський заявив, що пишається тим, що політична партія “Слуга Народу” - єдина партія ІХ скликання, яка відмовилася від державного фінансування.

Про це він сказав у посланні до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Те, що обіцяли всі депутати 28 років, ми зробили за чотири місяці. Зняли депутатську недоторканність. За кнопкодавство – кримінальна відповідальність, за прогули – штрафи. Ми позбавили державного фінансування партії, які не потрапили у Раду. І я пишаюся, що «Слуга Народу» – єдина партія 9-го скликання, яка відмовилася від цього фінансування та віддала його на боротьбу з COVID-19”, - сказав Зеленський.

Також він поінформував про ухвалений ВР Виборчий кодекс з відкритими списками та ліквідацію «мажоритарки». “Відбулося повне перезавантаження політичної системи. Сьогодні в Україні немає жодного чиновника, який думає, що він недоторканний або «вічний». Неважливо – голова ОДА, генеральний прокурор чи Прем’єр-міністр. Немає результату – немає тебе на цій посаді”, - сказав Президент.

Також він зауважив, що справедливість та рівність – один із пунктів його програми.

“Я обіцяв почати її з себе. Було багато спроб, та за каденції жодного Президента не було ухвалено закон про імпічмент Президента. Ми це зробили. Опоненти кажуть, що це фейк, і насправді закон не працюватиме. Але те саме ви казали і про зняття депутатської недоторканності. Чому ж тоді вперше в історії України депутат провладної, президентської партії після публікації відео від НАБУ, вже через два дні отримує підозру, а через тиждень опиняється в СІЗО? А на контраргумент про вихід під заставу, скажу – прочитайте, що з цього приводу я пропонував у своїй програмі”, - додав Зеленський.