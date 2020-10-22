Потураєв прогнозує розкол у «Слузі народу» до наступних виборів

Щонайменше дві політсили можуть піти на наступні вибори від «Слуги народу», оскільки вже сьогодні в партії виділяється центристська група Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та група «правоцентристів».

Як передає Укрінформ, таку думку в інтерв'ю LB.ua висловив голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку та початковий ідеолог партії «Слуга народу» Микита Потураєв.

«Думаю, що на наступних виборах, коли б вони не відбулися, від "Слуги народу" піде щонайменше дві, а то і три сили. Одна з них буде безпосередньо "Слуга народу", а дві або як мінімум одна – нова сила. Тому що в партії і сьогодні є центристська група (очевидно, маються на увазі люди, орієнтовані на спікера Дмитра Разумкова, – ред.). Вона цілком реформаторська, але як би з таким, трохи лівим ухилом. Є безумовні правоцентристи, до яких я і себе відношу,» – зазначив політик.

Водночас Потураєв підтвердив, що на сьогодні фракція усе більше «переживає процес фрагментації на групи» впливу.

«Група Павлюка (Ілля Павлюк – бізнесмен із Чернівців, якого в медіа називають тіньовим керівником виборчої кампанії "Слуги народу" на місцевих виборах 2020 року, – ред.) – це взагалі окремо, вони не стосуються ні лівого центру, ні правого центру. Так, є лівоцентристи, правоцентристи, є ті, хто орієнтується безпосередньо на Президента. І тут, як він їм скаже, так вони і будуть себе позиціювати. Скаже, що тепер ми соціалісти, значить, будуть соціалістами. Скажуть, що тепер знову лібертаріанці, будуть знову лібертаріанцями. Немає жодного значення», – підкреслив парламентарій.

Як повідомлялося, наприкінці січня голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в одному з інтерв'ю заявив, що їхня політсила «економічно й ідеологічно є центристською партією».

До цього, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук визначив спрямування «Слуги народу» як лібертаріанське, а згодом колишній лідер політсили, глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що «в соціальній сфері піти шляхом лібертаріанства неможливо».