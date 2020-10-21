«Слуга народу» заявляє, що скасування другого туру місцевих виборів неможливе

«Слуга народу» заявляє, що скасування другого туру місцевих виборів неможливе

Укрінформ
Партія «Слуга народу» не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу. 

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні партії у Фейсбуці.

"Партія «Слуга Народу» не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу. Офіційно спростовуємо інформацію, що розповсюджують ЗМІ. Згадана ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії «Слуга Народу». До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тож подібні зміни в ньому неможливі", - зазначили у політсилі.

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Зокрема, у партії закликали зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування.

Другий тур місцевих виборів відбудеться протягом трьох тижнів з моменту встановлення результатів першого туру. Обиратимуть голів громад, де налічується понад 75 тисяч виборців, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набрав 50% плюс 1 голос. У громадах, де виборців менше, голову обиратимуть простою більшістю.

Як повідомлялось раніше, народна депутатка з фракції політичної партії «Слуга народу» Тетяна Грищенко зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови щодо скасування другого туру місцевих виборів у період карантину.

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