«Слуга народу» заявляє, що скасування другого туру місцевих виборів неможливе

Партія «Слуга народу» не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні партії у Фейсбуці.

"Партія «Слуга Народу» не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу. Офіційно спростовуємо інформацію, що розповсюджують ЗМІ. Згадана ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії «Слуга Народу». До того ж виборчий процес перебуває на фінішній прямій, тож подібні зміни в ньому неможливі", - зазначили у політсилі.

Зокрема, у партії закликали зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування.

Другий тур місцевих виборів відбудеться протягом трьох тижнів з моменту встановлення результатів першого туру. Обиратимуть голів громад, де налічується понад 75 тисяч виборців, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набрав 50% плюс 1 голос. У громадах, де виборців менше, голову обиратимуть простою більшістю.

Як повідомлялось раніше, народна депутатка з фракції політичної партії «Слуга народу» Тетяна Грищенко зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови щодо скасування другого туру місцевих виборів у період карантину.