Перенесення другого туру виборів мера суперечить Конституції – КВУ

Проєкт постанови народної депутатки з фракції партії «Слуга народу» Тетяни Грищенко щодо перенесення другого туру виборів у період карантину суперечить Конституції України і порушує виборчі права громадян.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив Комітет виборців України у своїй заяві, оприлюдненій у Фейсбуці.

«Відповідно до Конституції України, відтермінування виборів, у тому числі, другого туру голосування можливе лише в умовах введення воєнного чи надзвичайного стану. Згідно із статтею 64 Конституції, в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень» – пояснюють у КВУ.

Водночас експерти звернули увагу на рішення Конституційного Суду від 10 червня 2009 року щодо встановлення п’ятирічного строку, на який обираються депутати місцевих рад. У цьому рішенні КС наголошує, що строки проведення виборів є «важливим інститутом гарантії реалізації виборчих прав громадян», порушенням яких є скасування чи перенесення виборів з передбачених законом підстав.

За оцінкою КВУ, ймовірне перенесення другого туру виборів фактично залишить міста без легітимної влади і призведе до перебування місцевої влади у підвішеному стані.

Комітет виборців наголошує, що питання проведення виборів не має супроводжуватися політичними спекуляціями.

Водночас КВУ закликає Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова вжити невідкладних закликає керівництво фракції «Слуга народу» надати роз’яснення позиції політичної сили щодо ініціативи народного депутата «Слуги народу» про перенесення другого туру виборів.

Як повідомлялося, 20 жовтня Грищенко зареєструвала у ВР проєкт постанови №4234 "Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році"".

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.