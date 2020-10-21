У «Слузі народу» пропонують скасувати другий тур місцевих виборів

Народна депутатка з фракції політичної партії «Слуга народу» Тетяна Грищенко зареєструвала у Верховній Раді проєкт постанови щодо скасування другого туру місцевих виборів у період карантину.

Як повідомила парламентарка у Фейсбуці, це пропонується задля недопущення надмірного навантаження на медичну систему України, передає Укрінформ.

«Пропонується скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови. Основною метою прийняття цієї постанови є недопущення надмірного навантаження на медичну систему України та забезпечення протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій, зниження рівня загрози життю і здоров'ю населення,» – зазначила Грищенко.

При цьому вона нагадала, що станом 21 жовтня «лічильник кількості нових хворих перетнув позначку в 6700», а тому нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків.

«Другі тури виборів нікуди не дінуться. Проведемо після карантину. Переконана: здоров’я та життя наших громадян важливіші за будь-яку політику!» – зазначила депутатка.

Проєкт постанови №4234 «Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" зареєстровано у парламенті 20 жовтня.

Як повідомлялось, станом на 21 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.