СOVID-безпека на виборах: у МОЗ пояснили, як все відбуватиметься

У Міністерстві охорони здоров'я підготували правила безпеки під час голосування на місцевих виборах.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів на брифінгу 21 жовтня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уже в неділю відбудуться місцеві вибори. Підтримати своїх кандидатів на виборах прийдуть мільйони українців. Але не треба забувати, що у день виборів у COVID-19 немає вихідного дня. І дуже важливо, щоб всі ці заходи пройшли в максимально безпечній атмосфері. МОЗ запропонувало відповідні правила, у який спосіб повинні відбуватися вибори, і ці правила були підтримані", - сказав Степанов.

За його словами, перед початком роботи голова окружної комісії повинен визначити відповідальну особу, яка буде перед входом опитувати виборців щодо наявності симптомів респіраторних захворювань. При вході до виборчих дільниць мають обов'язково бути дезінфікуючі засоби для рук. Також там розміщуються інформаційні матеріали щодо протиепідемічних заходів.

Степанов зазначив, що біля входу та у самому приміщенні для голосування наноситься розмітка, яка має вказувати на дотримання дистанції. При можливості виборчі дільниці мають забезпечити окремий вхід та вихід для виборців. Біля столу, де видаються виборчі бюлетені має бути не більше трьох людей, а усі поверхні виборчих дільниць мають дезінфікуватся.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

В Україні станом на 21 жовтня лабораторно підтверджено 315 826 випадків COVID-19, з них за добу – 6 719.