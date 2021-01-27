Новий проєкт посольства в Болгарії відкриє місця в Софії, пов'язані з видатними українцями

Посольство України в Болгарії розпочало проєкт, в рамках якого розповідатиметься про місця в Софії, пов’язані з іменами відомих українців.

Про це повідомляється на стоірнці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Свого часу Посольством та СУОБ "Мати Украйна" було підготовлено цікаву карту «По следите на изтъкнати украинци в София» («Слідами видатних українців у Софії» ред.). Ми вирішили певним чином її цифровізувати та запропонувати вам віртуальну фотопрогулянку столицею Болгарії. Так, щопонеділка ми публікуватимемо пост про місця у Софії, пов’язані з відомими українцями», - розповіли в посольстві.

Як зазначили в дипустанові, проєкт здійснюється в рамках відзначення 30-ї річниці відновлення дипломатичних відносин між Україною та Болгарією.

Першим у центрі уваги опинився Собор Святої Неділі/Църква «Св.Неделя» (первинна будівля була зведена у X столітті).

Як розповідається, у ній 28 грудня 1888 р. донька проф. Михайла Драгоманова Лідія вінчалася з Іваном Шишмановим (історик, етнолог, дипломат, один із засновників Софійського університету ім. Св. Климента Охридського, міністр народної просвіти).

18 вересня 1889 р. проф. Михайло Драгоманов був присутній у цій церкві на панахиді у пам'ять за відомим болгарським політичним діячем, журналістом, письменником Захарієм Стояновим.

В оновленій будівлі церкви фрески зроблені групою митців на чолі з українським художником Миколою Ростовцевим.

У посольстві додали, що автором ідеї карти «По следите на изтъкнати украинци в София» стала А.Якімова; координатор – А.Тертична; консультанти – В.Жуківський, О.Коцева, О.Чмир, Е.Хакова, О.Сорока, Р.Камберова; фото – В.Крисаєв, В.Жуківський.

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Фото: Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България