Посольство в Болгарії підготувало відеопроєкт про болгарський період життя Драгоманова

Відеоролик опубліковано на YouTube-каналі українського дипвідомства.

«Традиційно червень для Посольства України в Болгарії – це місяць вшанування Михайла Драгоманова. 20 червня 2020 р. у Софії вшановували 125-ті роковини пам’яті видатного українського вченого. А чи відомо Вам, що пов’язує Михайла Драгоманова з Болгарією, яким є його внесок у розвиток українсько-болгарських взаємин? Ми радо представляємо Вам наш відео-проект про болгарський період життя та творчості Михайла Драгоманова», - йдеться в описанні до відео.

Як відомо, Михайло Драгоманов одним з перших просував українську літературну мову та освіту, вимагав черпати європейські інтелектуальні здобутки без посередництва Москви і вказував на згубність для України російського православ'я.

Він належав до покоління київської Старої Громади. До інтелектуального кола, у якому й були розроблені концепції розбудови української держави.

Фото: Укрінформ