Голові Спілки українських організацій в Болгарії «Мати-Україна» вручили державну нагороду

Онлайн-церемонія вручення відзнаки Президента України - ордена «За заслуги» ІІІ ступеня голові Спілки українських організацій в Болгарії «Мати-Україна» Олені Коцевій відбулася в понеділок, 22 грудня.

Коцеву відзначено «за видатні особисті досягнення у волонтерській діяльності в Болгарії», повідомляється на сторінці посольства України в Болгарії в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, державну нагороду було передано особисто чоловікові пані Олени Георгію Коцеву, якого також було відзначено Почесною грамотою посольства за активну роботу на користь українсько-болгарських взаємин з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України.

У посольстві привітали Коцеву з високою державною нагородою, яка була присвоєна голові СУОБ «Мати-Україна» відповідним указом Президента України №341/2020.

У свою чергу, Коцева в соцмережі з цієї нагоди зазначила: «Дякую всім, хто в мене вірить, підтримує, хто йшов і йде зі мною поряд протягом усіх років! Дякую всім, хто носить Україну в своєму серці! Сподіваюсь, що ми ще багато зробимо разом! Слава Україні!».

Крім того, у рамках відзначення Дня працівників дипломатичної служби України посол України в Болгарії Віталій Москаленко вручив подяки НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» Національного університету «Острозька академія» заступниці голови Фундації «Мати Україна» Антоніні Якімовій та редактору видання «Українсько-болгарські вісті» Василю Жуківському.

«Дякуємо пані Антоніні та пану Василю за багаторічну і плідну працю, спрямовану на популяризацію України в Болгарії, а також активну роботу в українській громаді!», - зазначили на сторінці диппредставництва в Фейсбуці.

Також з нагоди Дня працівників дипломатичної служби України посла України в Республіці Болгарія було обрано Почесним членом Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин за заслуги у дослідженні історії українсько-болгарських культурних зв’язків, а також відновлення пам’яті про видатного українського політичного діяча, митця і дипломата – професора Михайла Паращука, зазначається в соцмережі.

Фото: Посольство України в Болгарії / Посолство на Украйна в България, Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин в Фейсбуці