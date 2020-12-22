Українці Техасу пожертвували для сиріт в Україну $1000

Українська діаспора Сан-Антоніо передала благодійну пожертву від продажу етнокалендарів на потребу українських сиротинців.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відповідному дописі Ukrainian San Antonio у Фейсбуці.

Як зазначається, кошти офіційно передані благодійниками у волонтерську організацію Kids In Need Foundation KIN, які витратять їх «на потреби дітей в українських сиротинцях».

Водночас, українці Сан-Антоніо подякували усім, хто придбав раніше випущений «Етнокалендар-2021. Українська Спадщина» і тим самим долучився до благодійного збору коштів.

Етнокалендар-2021. Українська Спадщина

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Як відомо, етнокалендар на 2021 рік, на сторінках якого зазнімковані моделі в автентичному старовинному одязі наших предків, українська громада Техасу випустила з нагоди 29-ї річниці Незалежності України.

Раніше організатори повідомляли, що кошти від продажу цих календарів буде передано на благодійні цілі.