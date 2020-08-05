Українці Техасу презентують етнокалендар на 2021 рік

Офіційна онлайн-презентація етнокалендаря «Українська спадщина» відбудеться 24 серпня в Сан-Антоніо, штат Техас, з нагоди 29-ї річниці Незалежності України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ukrainian People Magazine.

Зауважується, що календар є дебютним проєктом неприбуткової техаської організації «Українське Сан-Антоніо» (Ukrainian San Antonio), в рамках якого в кінці червня 2020 року були проведені студійні фотосесії. Представники місцевої української діаспори позували в стародавніх автентичних строях різних регіонів України кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Серед учасників проєкту є також офіцер Державної прикордонної служби України, учасник бойових дій на сході країни, кавалер ордену «За мужність» ІІІ ступеню та відзнаки Міністерства оборони України «Знак пошани» Максим Схаб’юк з нареченою Іриною Хомік.

Повідомляється, що в етнокалендарі, який вийде друком, представлені автентичні строї Полтавщини, Чернігівщини, Сумщини, Кодимщини, Одещини, Львівщини, Вінничини, Київщини, Борщівщини, Тернопільщини, Буковини, Гуцульщини та Закарпаття.

«Метою проєкту було відтворити живі образи українців дорадянського періоду. Ми прагнули показати світові красу та різноманіття нашого національного вбрання залежно від того чи іншого етнографічного регіону», - розповіла президентка «Ukrainian San Antonio» та співорганізаторка проєкту Олена Гарсія.

За її словами, ініціатива покликана «нагадати минуле наших славетних бабусь та дідусів, продемонструвати наш культурний код та не дати молодому поколінню українців, народжених в діаспорі, розчинитися у всесвіті, втративши своє коріння і приналежність. А навпаки, знати та шанувати свою культурну спадщину, свій бренд».

Всі елементи одягу, головні убори, взуття, окремі натільні прикраси та предмети побуту, задіяні в проєкті, є оригінальними та належать до приватної колекції Наталії Стерджил (Natalia Sturgill).

«Це українські речі столітньої давнини, збережені у першозданному стані. Більшість з них і досі пахнуть старою скринею та зберігають історію свого роду. Це і вишиті вручну додільні сорочки, і домоткані плахти, і плетені пояси, і різноманітні намиста й головні убори, серед яких хустки, намітки, чільця, воскові віночки, каптурі та жакардові бинди. А також автентичні чоботи, черевики, постоли, елементи верхнього одягу та багато іншого», - зазначає видання.

Стерджил зізнається, що завжди мріяла мати свою вишиванку. «Перебравши з десяток сучасних сорочок, зрозуміла, що серед них нема моєї. Лише згодом, коли натрапила на старовинні вишиванки, усвідомила, що то було кохання з першого погляду!», - розповіла колекціонерка.

Вона додала, що однією з перших сорочок в її колекції була полтавська конопляна красуня. «Вона й досі пахне старою хатою, де печеться хліб, і бабуся мені посміхається. Кожного разу, як беру її до рук, наче торкаюся до історії свого народу, і це – неймовірне відчуття! Я вдячна нашим пращурам за такий безцінний спадок і хочу розвивати інтерес до нашої історії не лише серед українців, але й народів усього світу. Бо українське – це надзвичайно гарно! Це от кутюр (Haute couture – ред.), зроблений власними руками і перенесений через століття!», - зазначила Стерджил.

Свою колекцію вона збирає вже більше шести років. Всі експонати знаходяться у Сполучених Штатах Америки, а нові артефакти поповнюють зібрання чи не щодня.

В Ukrainian San Antonio в Фейсбуці з приводу випуску календаря також зазначили: «сподіваємось, що, гортаючи сторінки календаря, ви надихнется красою, створеною нашими предками, відчуєте глибокий зв'язок з вашим корінням та зберігатимете відданість українській культурі та спадщині».

Детальнішу інформацію про календар можна знайти на офіційній вебсторінці організації «Ukrainian San Antonio» або в Фейсбуці.

Фото: сторінка Ukrainian San Antonio в Фейсбуці, ukrainianpeople.us