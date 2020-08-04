У Канаді співачка Марічка Марчик створює онлайн-енциклопедію старовинних українських пісень

Українська співачка, етномузиколог, музикант гурту «Balaklava Blues» у Канаді Марічка Марчик створює онлайн-енциклопедію старовинних українських народних пісень.

Про це музикантка розповіла кореспонденту Укрінформу.

«Це буде безкоштовна та доступна енциклопедія, до якої увійдуть унікальні архівні аудіоматеріали, які фольклористи багато років збирали у різних регіонах України. Там будуть рідкісні пісенно-археологічні зразки, які подеколи існували лише в одному селі і пішли у забуття з останнім носієм традиції», - зазначила Марчик.

Крім того, на вебсторінці енциклопедії можна буде знайти ноти і тексти пісень — українською і транслітеровані латиницею, матеріали українською та англійською мовами, а також відеоуроки, щоб люди з різних країн змогли долучитися до української пісенної традиції.

Планується, що сторінки сайту матимуть вигляд артколажів з інтерактивною мапою різних етнічних регіонів України, включаючи Крим, представлених десятьма пісенними жанрами кожен.

Першу частину енциклопедії презентують і відкриють для використання вже навесні 2021 року. Протягом року, доки формується архів, Марчик викладатиме відеоуроки старовинних українських пісень на сторінках «Balaklava Blues» у Фейсбуці та Ютубі.

Музикантка сподівається, що матеріали енциклопедії вже наступного року включать у якості посібника до освітньої програми шкіл в Україні і діаспорі.

За словами Марчик, масштабний проєкт створюється за підтримки Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру (Канада) та Проблемної науково-дослідної лабораторії етномузикології Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.

Марічка Марчик - українська співачка, солістка проєкту «Balaklava Blues», у минулому — гуртів «Божичі», «Сонцекльош», «Куку Шанель». Нині зі своїм чоловіком Марком, лідером музичного гурту «Lemon Bucket Orkestra», мешкає у Торонто.

Фото Ірини Данчук.