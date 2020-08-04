«Шпилясті кобзарі» дадуть онлайн-концерт на фестивалі «Українські дні – 2020» в Канаді

Український музичний гурт «Шпилясті кобзарі» дасть онлайн-концерт 24 серпня в рамках віртуального фестивалю «Українські дні - 2020» (Ukrainian Days Online Festival 2020) в Канаді.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбук.

«UCC-Alberta (Конгрес українців Канади – Провінційна рада Альберти – ред.) раді презентувати український гурт «Шпилясті кобзарі» на фестивалі «Ukrainian Days - 2020»! На глядачів чекатиме музичний виступ, а також інтерв'ю з учасниками гурту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навесні 2020 року музиканти планували великий гастрольний тур Канадою, який внаслідок пандемії COVID-19 був перенесений і відбудеться, щойно дозволять обставини. «Відтак, онлайн-концерт гурту на фестивалі «Ukrainian Days» стане першим знайомством «Шпилястих кобзарів» з українською громадою Канади напередодні живих концертів», - йдеться у повідомленні.

Після виступу музикантів усі охочі зможуть переглянути інтерв'ю з учасниками гурту. Свої запитання до «Шпилястих кобзарів» можна надіслати через Фейсбук (m.me/shpylyasti) або на електронну пошту: bandura.style@gmail.com.

Зауважується, що традиційно фестиваль «Українські дні» проходить в Українському селі в Едмонтоні, провінція Альберта. Однак цьогоріч через пандемію COVID-19 захід перенесли в онлайн-формат.

Як повідомляв Укрінформ, з 16 по 24 серпня у канадській Альберті пройде віртуальний фестиваль «Українські дні» з нагоди Дня Незалежності України.

«Долучайтеся до нашого святкування української спадщини в Альберті - ми поєднуємо традиції, культуру та сучасні мотиви, щоб показати багатогранність нашої ідентичності», - зазначили організатори.

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Як повідомлялося, «Шпилясті кобзарі» – гурт колоритних та завзятих музикантів, що виконують свій репертуар на українській бандурі, популяризуючи традиційний струнний інструмент в Україні та закордоном.

За дев'ять років своєї діяльності бандуристи відвідали з виступами понад 20 країн, зокрема США, Данію, Бельгію, Францію, Велику Британію, Німеччину, Польщу, Канаду, Іспанію, Італію, Угорщину, Австрію, Іран, Швейцарію, Ліван, Саудівську Аравію, Китай тощо.

Фото: Луцька міськарада, Ukrainian Canadian Congress - Alberta Provincial Council (UCC-APC) в Фейсбук