Українців Канади запрошують на фестиваль до Дня незалежності України

З 16 по 24 серпня у канадській Альберті пройде віртуальний фестиваль українських днів (Ukrainian Day festival) з нагоди Дня незалежності України.

Про це повідомляється на сторінці Ukrainian Canadian Congress - Alberta Provincial Council (UCC-APC) у Facebook.

«У відповідь на пандемію (коронавірусу COVID-19 – ред.), яка триває, ми вирішили влаштувати фестиваль українських днів онлайн… Долучайтеся до нашого святкування української спадщини в Альберті - ми поєднуємо традиції, культуру та сучасні мотиви, щоб показати багатогранність нашої ідентичності», - йдеться у дописі.

Як зазначається, голова провінційної ради Альберти Конгресу українців Канади Орися Бойчук та провінційний координатор Юлія Марчінкоски вже провели відповідну зустріч. В ході неї було обговорено підготовку до проведення фестивалю, організацію допомоги постраждалим від повені в Україні, проведення освітніх та пізнавальних заходів для дітей та інші питання співробітництва.

Фото: summercity.ca, Ukrainian Canadian Congress - Alberta Provincial Council (UCC-APC)/Facebook