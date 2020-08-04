Спілка української молоді (СУМ) провела перший віртуальний світовий табір.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на СУМ.

«Cтартував перший Віртуальний світовий вишкільний табір СУМ! Нові умови і життєві обставити спонукають нас шукати нових шляхів організаційної праці. Цей пошук дозволяє по іншому подивитися на звичні для нас речі, переосмислити їх а, відтак, знаходити цікаві варіанти вирішення питань, які нас турбують. Одним із таких нових надбань і добрих знахідок стала ідея проведення першого віртуального світового вишкільного табору СУМ», - йдеться у дописі СУМ у Фейсбук.

Табір отримав назву «Похід в майбутнє». Участь у заході взяли 45 сумівців з України, Португалії, Іспанії, Великої Британії та США.

Опікується проведенням табору команда у складі: комендант - Андрій Фендик (Україна); писар - Олександр Несмачний (Німеччина); головний виховник старшого юнацтва - Андрея Кардаш (Україна); програмова – Марія Поліщук (США).

У перший таборовий день сумівці мали нагоду познайомитися між собою, узгодити деталі таборової програми та таборового правильника.

До учасників онлайн-зустрічі звернувся голова Світової управи СУМ Андрій Бігун, який привітав їх з нагоди початку спільної праці в новому форматі.

Андрея Кардаш розповіла юнакам та юначкам про діючі стяги СУМ.

Цього ж дня таборовики-дружинники поспілкувалися з головою Світової управи СУМ про проєкти, які втілює в життя організація, стан справ та перспективи розвитку спілки.

Після спільної молитви, яку відспівав Андрій Несмачний, Ліда Василин поділилася досвідом залучення до виховної праці батьків, а також розповіла про те, як залучати нове членство до участі в діяльності СУМ.

Завершився перший таборовий день представленням команди і учасників та розваговою програмою.

Фото: Ukrainian Youth Association - CYM Global/Facebook