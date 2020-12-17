Організатори конкурсу для українських освітян закордону продовжили термін подання робіт

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) повідомила про продовження терміну подання робіт на Міжнародний конкурс педагогічної майстерності серед учителів українських закордонних шкіл.

Про це йдеться на сторінці СУОД в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Шановні колеги - учасники конкурсу, нагадуємо, що до 24 січня 2021 року включно (Оргкомітет конкурсу подовжив термін), чекаємо ваших конкурсних робіт!», - зазначається у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, конкурс «Найкращий урок з вивчення творчості Лесі Українки» було започатковано у жовтні з нагоди Міжнародного дня вчителя. Творче змагання присвячується вивченню творчості видатної української письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки з нагоди відзначення в 2021 році 150-річчя від дня її народження.

Конкурс проходитиме з 5 жовтня 2020 року до 25 лютого 2021 року. Збір робіт триватиме до 24 січня 2021 року, оцінювання та визначення переможців затвердженим журі – до 25 лютого.

Як зазначається в Положенні про конкурс, передбачено три номінації: «Найкращий урок у передшкіллі», «Найкращий урок у початковій школі» та «Найкращий урок у старшій школі», при цьому останні дві номінації передбачають такі категорії: традиційний урок, інтегрований урок та дистанційний урок.

Основною метою конкурсу є: підвищення якості освіти в українських закордонних школах; виховання любові до української літератури, почуття шани й поваги до творчого спадку нашої славної письменниці Лесі Українки; підвищення суспільного статусу вчителів українських закордонних шкіл; представлення та популяризація педагогічного досвіду вчителів українських закордонних шкіл (УЗШ); привернення уваги громадськості до роботи українських шкіл за кордоном.

Серед завдань творчого змагання - вияв та підтримка креативних педагогів, які займаються новаторською педагогічною діяльністю; спонукати вчителів українських закордонних шкіл до підвищення професійної майстерності; залучення педагогів до використання сучасних технологій, інноваційних підходів у навчально-виховному процесі в українських закордонних школах; мотивація до активного створення розвиваючого навчального простору для українських закордонних шкіл; мотивація обміном досвідом.

Конкурс також спрямований на вдосконалення навчально-виховного процесу в українських закордонних школах; систематизація знання учнів за творчістю Лесі Українки; спонукання учнів до подальшого вивчення української мови в ході ознайомлення з творчістю Лесі Українки, розвитку відчуття рідного слова, поглиблення пізнавального інтересу; стимулювання школярів до аналітичних висновків.

Участь у творчому змаганні безкоштовна.

Організатором конкурсу є Спілка українських освітян діаспори.

Переможці оголошуються 25 лютого 2021 року на офіційній сторінці СУОД (https://www.facebook.com/UnionofUkrainianEducatorsAbroad/).

Електронна адреса оргкомітету конкурсу: spilkauuea@gmail.com.

Детальніше інформацію про конкурс, вимоги до конкурсних робіт тощо викладено в Положенні.

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Як повідомлялося, Спілка українських освітян діаспори (СУОД) на початку жовтня оприлюднила умови проведення конкурсу «Лесин день» для учнів закордонних українських шкіл, присвяченого 150-річчю від дня народження Лесі Українки.

Верховна Рада у лютому 2018 року ухвалила постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадської діячки Лесі Українки 25 лютого 2021 року.

Фото: Укрінформ, Спілка Українських Освітян Діаспори