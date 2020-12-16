Освітяни діаспори на вебінарі обговорять підручник з української мови як іноземної для вищого рівня

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) в рамках проєкту «Підвищення рівня професійних компетентностей учителя української школи за кордоном» організовує 20 грудня чергову зустріч і запрошує на майстерку «Червоне «Яблуко»: від зернятка до плоду» про підручник з української мови як іноземної для вищого рівня за участі його авторки Олени Синчак.

Про це повідомляється на сторінці СУОД в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У програмі заходу - інтелектуальна «біографія» червоного «Яблука», дискурс-аналіз як методологічне підґрунтя для розробки підручника з УМІ, структура і наповнення червоного «Яблука», як працювати з підручником в авдиторії.

Крім того, на зустрічі своїм досвідом роботи з даним підручником поділиться Олена Гнатюк - вчителька української суботньої школи «Сонце в долонях» м.Франкфурт-на-Майні, Німеччина.

Господинею майстерки буде Олена Синчак – доцентка кафедри філології Українського католицького університету (УКУ), викладачка української мови як іноземної в Школі української мови та культури УКУ, кандидатка філологічних наук (із загального мовознавства), авторка підручника «Яблуко» (вищий рівень) (Львів, 2015).

Для реєстрації необхідно заповнити анкету учасника за посиланням.

Раніше, 5 грудня, Спілка українських освітян діаспори в рамках проєкту СУОД «Підвищення рівня професійних компетентностей учителя української школи за кордоном» провела 5 грудня вебінар, на якому говорили про новий підручник з української як іноземної (середній рівень) із серії «Яблуко».

Фото: Yabluko Books, Спілка Українських Освітян Діаспори