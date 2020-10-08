Освітяни діаспори оголосили конкурс для учнів закордонних шкіл до 150-річчя Лесі Українки

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) оприлюднила умови проведення конкурсу «Лесин день» для учнів закордонних українських шкіл, присвяченого 150-річчю від дня народження видатної української письменниці Лесі Українки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці СУОД в Фейсбуці.

«З нагоди 150-річчя з дня народження славетної Лесі Українки Спілка українських освітян діаспори організовує Міжнародний конкурс дитячої творчості серед учнів українських закордонних шкіл "Лесин День". До участі в конкурсі запрошуються діти віком від 6 до 17 років, які навчаються в українських школах поза межами України», - йдеться у дописі.

Як зазначається в розміщеному в дописі Положенні про конкурс, основною його метою є:

- виховання почуття патріотизму, національної гідності та особистої відповідальності за майбутнє України в учнів українських шкіл за кордоном;

- сприяння глибшому вивченню учнями українських закордонних шкіл літературної спадщини українського народу;

- розвиток та популяризація української мови за кордоном;

- привернення уваги громадськості до роботи українських шкіл за кордоном;

- пошук та пiдтримка обдарованих дітей в українських закордонних школах;

Серед завдань конкурсу, зокрема, - спонукати підростаюче покоління діаспорян до шанобливого ставлення до української мови та літератури; формувати систему духовно-моральних цінностей та почуття художньо-естетичного смаку на прикладі творів Лесі Українки, культурних скарбів українського народу.

Організатори також прагнуть за допомогою конкурсу активізувати пізнавальний інтересу до історії України; підвищити мотивацію учнів до навчання в українських школах за кордоном; створити належні умови для реалiзацiі творчого потенцiалу школярiв; формувати відчуття єднання з історичною батьківщиною та діаспорною спільнотою по всьому світу.

Участь у конкурсі безкоштовна, мова - українська.

Читайте також: Освітяни діаспори запрошують до проєкту з фокусом на вчителів українських шкіл за кордоном

Творче змагання проходить в період з 7 жовтня 2020 по 25 лютого 2021 року.

Конкурс проводиться в різних номінаціях та вікових категоріях. Зокрема, учасникам пропонується написати «Листа до Лесі», «Вітальну листівку для Лесі» або «Відеовітання для Лесі», створити щось у техніці образотворчого, декоративно - ужиткового мистецтва, комп'ютерної графіки тощо.

Конкурс проходить у три етапи. Реєстрація учасника відбувавається за умови заповнення одним із дорослих реєстраційної анкети. Термін - до 15 грудня 2020 року включно.

Переможців, обраних журі, оголосять 25 лютого 2021 року на офіційній сторінці Спілки українських освітян діаспори. Їх нагородять дипломами та подарункамии, а кожен учасник конкурсу отримає сертифікат про участь.

Контактна інформація: електронна адреса оргкомітету конкурсу: spilkauuea@gmail.com.

Офіційна сторінка Спілки українських освітян діаспори: https://www.facebook.com/UnionofUkrainianEducatorsAbroad/.

Детальніше про умови конкурсу, вимоги до робіт тощо можна дізнатися за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, Спілка українських освітян діаспори (СУОД) анонсувала у вересні проведення двох конкурсів для дітей і педагогів закордонних шкіл з нагоди 150-річчя від дня народження видатної української письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки.

Верховна Рада у лютому 2018 року ухвалила постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадської діячки Лесі Українки 25 лютого 2021 року.

Фото: Укрінформ, Спілка Українських Освітян Діаспори