Освітяни діаспори запрошують до проєкту з фокусом на вчителів українських шкіл за кордоном

Спілка українських освітян діаспори (СУОД) запрошує до участі в проєкті - серії психолого-соціальних досліджень про педагогів українських шкіл за кордоном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУОД в Фейсбуці.

«Новим проєктом Спілка українських освітян діаспори започатковує серію психолого-соціальних досліджень про людей, які навчають майбутнє українства в світі», - йдеться у повідомленні.

Як зауважили в СУОД, коли мова заходить про українські школи за кордоном, то увага фокусується, в основному, на навчально-методичній базі, фінансовій підтримці, мотивації дітей. Водночас, учитель як один з найважливіших учасників української школи часто лишається в тіні. «Ось тому Спілка українських освітян діаспори направляє «світло софітів» на тих, без кого, власне, існування наших шкіл неможливе – на вчителів», - йдеться у дописі.

У спілці зауважили, що разом із наголосом на підвищення професійних компетентностей «ми пам’ятаємо, що учителі українських шкіл в діаспорі – це люди з різними долями, які свого часу переїхали до іншої країни» і зауважили, що еміграція - непростий процес з будь-якого боку.

«Нове суспільство, оточення, нова мова, робота, а то й нова родина. Що відчуває учитель в діаспорі, коли йде до школи? Чого він чи вона обрали цей вид діяльності? Що робить їх щасливими? Новим проєктом Спілка українських освітян діаспори започатковує серію психолого-соціальних досліджень про людей, які навчають майбутнє українства в світі», - зазначили в СУОД.

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У спілці зауважили, що розуміють як ніхто інший, наскільки важливими є вчительські емоції, почуття, настрої, переживання і тому пропонують невеличке пілотне опитування. Його запустили ще взимку і продовжують зараз, уже після перерви на карантин.