Українських освітян закордону вітають із Днем учителя

У Товаристві зв'язків з українцями за межами України «Україна-Світ» (Товариство «Україна-Світ») вітають українських освітян із прийдешнім святом - Днем учителя.

Як передає Укрінформ, про це повідомила перша заступниця голови, голова Секретаріату Товариства «Україна-Світ» Алла Кендзера на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Дорогі освітяни, вітаємо вас із Днем учителя! Особливо хочемо привітати вчителів українських шкіл за межами України, які проводять велику жертовну роботу з навчання молодого покоління діаспори. Дякуємо вам за вашу працю зі збереження та популяризації української мови та культури, вихованню справжніх патріотів України!», - написала Кендзера.

Як повідомлялося, директорка департаменту комунікацій та публічної дипломатії в Міністерстві закордонних справ Алла Польова на конференції «Перспективи викладання та вивчення української мови як іноземної» 30 вересня зазначила, що наразі є 193 українських суботніх і недільних школи у 42 країнах світу.

Водночас вона зауважила, що на сьогодні за кордоном, на жаль, немає жодної повноцінної української школи з повним викладанням українською мовою з першого до останнього класу, до того ж викладання ведеться переважно аматорами.

Польова повідомила, що українська мова тим чи іншим способом викладається на 69 факультетах у 25 країнах. За її словами, в основному це факультети славістики і є лише кілька факультетів україністики.

Також у шести країнах світу є курси викладання української мови. «Курси - це той метод підтримання української мови, який має великі перспективи популяризації нашої мови за кордоном», - сказала Польова.

Директорка департаменту комунікацій та публічної дипломатії в МЗС зазначила, що роль закордонних дипломатичних установ полягає у збереженні та розвитку української мови. «І в першу чергу це підтримка українських організацій, які працюють за кордоном. У 2019 році МЗС підтримав 164 таких проєкти українських закордонних шкіл, забезпечивши їх підручниками і методичними матеріалами», - повідомила Польова.