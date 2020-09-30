За кордоном немає жодної школи з повним викладанням українською - МЗС

За кордоном наразі немає жодної школи з повним викладанням предметів українською мовою.

Про це сказала директорка департаменту комунікації та публічної дипломатії МЗС України Алла Польова під час конференції «Перспективи викладання та вивчення української мови як іноземної», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, на сьогодні немає жодної української школи з повним викладанням українською мовою з першого до останнього класу», - зазначила Польова.

Вона розповіла, що наразі на 69 факультетах у 25 країнах тим чи іншим способом викладається українська мова. За її словами, в основному це факультети славістики і є лише кілька факультетів україністики.

«Насправді у нас найбільше суботніх і недільних шкіл, на які ми теж дуже покладаємося за кордоном. Таких суботніх шкіл у нас 193 в 42 країнах світу. І найбільше не в Канаді, а в Румунії... В шести країнах світу є курси викладання української мови. Курси - це той метод підтримання української мови, який має великі перспективи популяризації нашої мови за кордоном», - сказала Польова.

Креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська зазначила, що українська мова має стати мовою використання як і у професійному середовищі, так і в публічному просторі. За її словами, просування української мови у світі допомагатиме і сприятиме саме утвердженню суб'єктності України у світі.

Як повідомлялося, Міністерство культури та інформполітики має намір подати Кабміну концепцію Державної цільової національно-культурної програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2028 року.