Для України є важливим збереження шкіл з вивчення української мови у Словаччині - Зеленський

У питаннях забезпечення прав та інтересів національних меншин між Україною та Словаччиною немає жодних проблем і непорозумінь.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час візиту до Словацької Республіки, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми обговорили забезпечення прав та інтересів наших національних меншин – української в Словаччині та словацької в Україні. Приємно, що в нинішній взаємодії між нами немає жодних проблем та негативних чинників», – сказав він.

Зеленський підкреслив, що для української сторони важливим є збереження мережі шкіл з вивчення української мови та підтримка української освіти у Словаччині з боку керівництва держави.

Як повідомляв Укрінформ, у словацькому Пряшеві, зокрема, є гімназія імені Тараса Шевченка, в якій вивчають українську мову і літературу саме словаки.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 24 вересня, перебуває з офіційним візитом у Словаччині.

Фото: Офіс Президента