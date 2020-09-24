Для України є важливим збереження шкіл з вивчення української мови у Словаччині - Зеленський
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час візиту до Словацької Республіки, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
«Ми обговорили забезпечення прав та інтересів наших національних меншин – української в Словаччині та словацької в Україні. Приємно, що в нинішній взаємодії між нами немає жодних проблем та негативних чинників», – сказав він.
Зеленський підкреслив, що для української сторони важливим є збереження мережі шкіл з вивчення української мови та підтримка української освіти у Словаччині з боку керівництва держави.
Як повідомляв Укрінформ, у словацькому Пряшеві, зокрема, є гімназія імені Тараса Шевченка, в якій вивчають українську мову і літературу саме словаки.
Президент Володимир Зеленський у четвер, 24 вересня, перебуває з офіційним візитом у Словаччині.
Фото: Офіс Президента