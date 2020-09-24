Українські громадські організації за кордоном запрошують на вебінар, присвячений мистецтву наративу

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» запрошує 3 жовтня на інтерактивну майстерню Ярини Ключковської «Герої, дракони і сила наративу: як завойовувати уми й серця за допомогою історій».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

«Мистецтво творити історії – ключ до успіху будь-якої організації чи спільноти. Адже ми читаємо світ як набір оповідей. Яскрава, зрозуміла історія залучає потрібних нам людей, спонукає їх до дії і допомагає зрозуміти, хто ми. У ході 2-годинного вебінару ви оволодієте найпотужнішим інструментом комунікації, навчитеся формувати наратив і сконструюєте базову історію своєї організації», - йдеться в анонсі.

До участі запрошуються керівники, члени керівних органів, комунікаційні та pr- менеджери українських інституцій, шкіл, громадських організацій за кордоном, що реалізують важливі проєкти та бажають, щоб про них дізнався світ.

Участь у вебінарі для зареєстрованих осіб є безкоштовною. Захід пройде на платформі Zoom з 17:00 до 19:00 за Києвом.

Зареєструватися на майстерню можна до 30 вересня за посиланням.

Партнерами вебінару виступили Світовий конґресом українців (СКУ), Світова федерація українських жіночих організацій (СФУЖО) та Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) СКУ.

Як зазначається, Ярина Ключковська (Yaryna Klyuchkovska) працює у сфері комунікацій та PR понад 25 років. За її плечима – робота з десятками керівників, підприємців, політиків, великих корпорацій та громадських організацій. Ключковська створила більше десятка авторських курсів та викладала в бізнес-школах НаУКМА й УКУ. Вона спеціалізується на управлінні репутацією, комунікації змін та кризовій комунікації та допомагає своїм клієнтам творити історії, які ведуть їх до успіху.

Інформацію про те, як фінансово підтримати проєкти МІОК, можна знайти за посиланням.

Фото: Укрінформ, МІОК