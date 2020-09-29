Перспективи викладання та вивчення української мови як іноземної обговорять на конференції

Український інститут та Національна комісія зі стандартів державної мови проведуть 30 вересня конференцію «Перспективи викладання та вивчення української мови як іноземної».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці події в Фейсбуці.

Зазначається, що «мета дискусії – вивести в публічний простір важливість викладання української мови за кордоном, окреслити поточний стан справ та основні виклики, пов’язані з викладанням української мови як іноземної», а також «проговорити дорожню карту роботи в промоції української мови за кордоном».

Організаторами конференції виступають Український інститут, Національна комісія зі стандартів державної мови та Український кризовий медіа-центр, йдеться в анонсі.

Спікерами на заході, як зазначається, будуть перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, генеральна директорка директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства освіти та науки Рімма Ель Джувейді, креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська, голова Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська, директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Національного університету «Львівська політехніка» Ірина Ключковська.

Модератором виступить журналіст Юрій Макаров.

Повідомляється, що конференція відбудеться в Українському кризовому медіа-центрі (УКМЦ, вул.Хрещатик, 2), початок о 13:30.

Передбачена онлайн-трансляція з синхронним перекладом англійською мовою на фейсбук-сторінках УКМЦ та Українського інституту.

Поставити запитання можна в коментарях до трансляцій, а також заздалегідь, надіславши їх на адресу press@ui.org.ua.

Як зазначається, захід буде цікавий дипломатам, закордонному українству, українським студіям за кордоном (університети, інститути, кафедри, школи), українським університетам, які викладають українську мову іноземцям, українським викладачам та фахівцям сфери.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Institute - Український інститут