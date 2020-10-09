Спілка українських освітян діаспори започаткувала міжнародний конкурс педагогічної майстерності
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці СУОД в Фейсбуці.
Цьогоріч конкурс присвячується вивченню творчості видатної української письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі Українки з нагоди відзначення в 2021 році 150-річчя від дня її народження.
«Нам дуже приємно повідомити, що І Міжнародний конкурс педагогічної майстерності серед учителів українських закордонних шкіл "Найкращий урок з вивчення творчості Лесі Українки" стартував», - зазначається в дописі.
Конкурс проходитиме з 5 жовтня 2020 року до 25 лютого 2021 року в три етапи:
І етап - реєстрація учасників. Термін - до 15 грудня 2020 року включно;
ІІ етап - віднині до 17 січня 2021 - збір конкурсних робіт;
ІІ етап - з 17 січня 2021 по 25 лютого 2021 року - оцінювання та визначення переможців.
Як зазначається в Положенні про конкурс, передбачено три номінації: «Найкращий урок у передшкіллі», «Найкращий урок у початковій школі» та «Найкращий урок у старшій школі», при цьому останні дві номінації передбачають такі категорії: традиційний урок, інтегрований урок та дистанційний урок.
Основною метою конкурсу є: підвищення якості освіти в українських закордонних школах; виховання любові до української літератури, почуття шани й поваги до творчого спадку нашої славної письменниці Лесі Українки; підвищення суспільного статусу вчителів українських закордонних шкіл; представлення та популяризація педагогічного досвіду вчителів українських закордонних шкіл (УЗШ); привернення уваги громадськості до роботи українських шкіл за кордоном.
Серед завдань творчого змагання - вияв та підтримка креативних педагогів, які займаються новаторською педагогічною діяльністю; спонукати вчителів українських закордонних шкіл до підвищення професійної майстерності; залучення педагогів до використання сучасних технологій, інноваційних підходів у навчально-виховному процесі в українських закордонних школах; мотивація до активного створення розвиваючого навчального простору для українських закордонних шкіл; мотивація обміном досвідом.
Конкурс також спрямований на вдосконалення навчально-виховного процесу в українських закордонних школах; систематизація знання учнів за творчістю Лесі Українки; спонукання учнів до подальшого вивчення української мови в ході ознайомлення з творчістю Лесі Українки, розвитку відчуття рідного слова, поглиблення пізнавального інтересу; стимулювання школярів до аналітичних висновків.
Участь у творчому змаганні безкоштовна.
Організатором конкурсу є Спілка українських освітян діаспори.
Переможці оголошуються 25 лютого 2021 року на офіційній сторінці СУОД (https://www.facebook.com/UnionofUkrainianEducatorsAbroad/).
Зареєструватись для участі можна за посиланням. https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfEVBNFEnn.../viewform...
Електронна адреса оргкомітету конкурсу: spilkauuea@gmail.com.
Детальніше інформацію про конкурс, вимоги до конкурсних робіт тощо викладено в Положенні.
Як повідомляв Укрінформ, Спілка українських освітян діаспори (СУОД) на початку жовтня оприлюднила умови проведення конкурсу «Лесин день» для учнів закордонних українських шкіл, присвяченого 150-річчю від дня народження Лесі Українки.
Верховна Рада у лютому 2018 року ухвалила постанову про відзначення на державному рівні 150-річчя від дня народження видатної письменниці та громадської діячки Лесі Українки 25 лютого 2021 року.
Фото: Укрінформ, Спілка Українських Освітян Діаспори