В Неаполі обговорили потреби української громади
Про це повідомляє генеральне консульство України на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зазначається, розмова пройшла у дружній атмосфері. Особливу увагу було зосереджено на подальшому економічному, культурному та гуманітарному співробітництві.
Де Маґістріс запевнив, що і надалі надаватиме допомогу та сприяння громадянам України для проживання, праці та освіти на території Неаполя.
На завершення зустрічі мер Неаполя та генеральний консул обмінялись подарунками. Українська сторона отримала офіційний герб міста, який символізує історію Неаполя, натомість італійська – книгу «Українська кухня», що презентує різноманітні кулінарні традиції нашої країни.
Сторони також «погодились продовжувати теплі й довірливі відносини у різних напрямках».
Фото: Генеральне консульство України в Неаполі