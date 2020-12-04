В Неаполі обговорили потреби української громади

Різного роду питання української громади міста, яка активно інтегрується в життя Неаполя, обговорили 2 грудня під час зустрічі генеральний консул України в Неаполі Максим Коваленко та мер м.Неаполь Луіджі Де Маґістріс.

Про це повідомляє генеральне консульство України на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Укрінформ.

Як зазначається, розмова пройшла у дружній атмосфері. Особливу увагу було зосереджено на подальшому економічному, культурному та гуманітарному співробітництві.

Де Маґістріс запевнив, що і надалі надаватиме допомогу та сприяння громадянам України для проживання, праці та освіти на території Неаполя.

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На завершення зустрічі мер Неаполя та генеральний консул обмінялись подарунками. Українська сторона отримала офіційний герб міста, який символізує історію Неаполя, натомість італійська – книгу «Українська кухня», що презентує різноманітні кулінарні традиції нашої країни.

Сторони також «погодились продовжувати теплі й довірливі відносини у різних напрямках».

Фото: Генеральне консульство України в Неаполі