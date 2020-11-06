V Міжнародний фестиваль української ретро музики ім. Весоловського визначив переможців

Журі V Міжнародного фестивалю української ретро-музики ім. Богдана Весоловського «РетроМузФест - 2020» назвало переможців конкурсу, який вперше відбувся онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці фестивалю в Фейсбуці.

Переможцями стали:

- Тетяна Бакаленко - українська співачка, режисер естради.

Володарка Гран-прі Міжнародного фестивалю української культури «Берегиня» у Словенії. Лауреат І ступеня ІІ Міжнародного вокального конкурсу ім. Квітки Цісик із врученням ордену «Золота Квітка»;

- Ірина Барилюк - українська естрадно-джазова співачка, автор пісень, лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Учасниця вокальних телевізійних проєктів на телеканалах «Перший Національний» та «1+1»; викладач естрадно-джазового вокалу у вокальних студіях у м. Львів, учасниця джазових фестивалів;

- Катажина Ігнатовіч - польська співачка.

Студіює класичний вокал у Музичній Академії ім. Кароля Шимановського у Катовіце. Концертує в усій Польщі, зокрема, з ретро-музикою. Наразі працює над дебютним альбомом.

- Ladies'TRIO - вокальний жіночий гурт зі Львова, заснований в 2015 році. Співає в стилі джаз, поп, свінг, ретро-джаз, нео-фолк.

У складі тріо - сопрано, скрипалька, випускниця ЛНУ ім. І. Франка, солістка-вокалістка та артистка оркестру в ЗАКУ «Трембіта» Ольга Томків; меццо-сопрано, учасниця проєктів «Голос Діти», «Голос Країни 7» Христина Дутчак; альт, студентка ЛНМА ім. М. Лисенка (факультет хорове диригування), зараз викладачка вокалу (приватні уроки), авторка багатьох обробок і пісень тріо Іванка Савюк. Своїм співом та діяльністю тріо прагне популяризовувати українську пісню не лише в Україні, а й за кордоном;

- Назарій Носенко & Єлизавета Чухліб - дует, що офіційно утворився 19 лютого 2020 року.

Носенко - випускник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, викладач сценічної мови у Великоолександрійській школі мистецтв і ремесел. Чухліб - студентка ІІ курсу факультету мистецтв Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова;

- Іванна Попович - українська співачка, автор і виконавиця власних пісень, яка працює в жанрі авторської пісні.

У 2015 заснувала гурт «Тобі Здалося», який згодом переформатувався в сольний проект солістки – "IWANNA" (Айвона), який існує досі. З 2017 року співачка працює вокалісткою у гурті «Jukrassic Pork»;

- Fever Project - музичний проєкт, створений на початку літа 2020 у Львові.

Гала-концерт фестивалю відбудеться 8 листопада о 20:00 на Ютубі, в рамках якого назвуть володаря Гран-прі та лауреатів «РетроМузФест - 2020».

До складу міжнародного журі фестивалю увійшли провідні діячі культури і мистецтв України та зарубіжжя: Юрко Штик (Канада), Кристина Мачєєвська (Польща), Массімо Аббате (Італія), Зенон Коваль / Ігор Хохолюк (Бельгія), Ігор Осташ (Україна).

Засновники фестивалю – посол України в Лівані Ігор Осташ та відомий український співак і автор багатьох мистецьких проєктів Орест Цимбала.

Світовий конґрес українців раніше надіслав привітання організаторам та учасникам «РетроМузФест - 2020».

Як повідомляв Укрінформ, V Міжнародний фестивалю української ретро-музики ім. Богдана Весоловського «РетроМузФест - 2020» стартував 15 липня і запросив до участі українську співочу молодь з усього світу.

Метою фестивалю, заснованого в 2015 році, є відродження найкращих традицій українського ретро, збереження і популяризація творчої спадщини основоположників української естрадної пісні, а також підтримка талановитих виконавців.

На конкурс молодих співаків у рамках «РетроМузФест - 2020» було запрошено усіх охочих солістів-вокалістів та учасників малих вокальних форм (дуети, тріо, ансамблі). Конкурсанти обов’язково мали готувати один вокальний твір авторства Богдана Весоловського: цього року відзначається 105-та річниця від дня народження композитора.

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Як відомо, Весоловський Іван-Богдан (30.05.1915, Відень – 17.12.1971, Монреаль, перепохований у м. Стрий Львівської обл.) - популярний український композитор та акордеоніст. Увійшов в історію музичного Львова як неперевершений композитор легкого жанру.

Пісенна спадщина композитора нараховує понад 130 творів. У першому (львівському) періоді творчості вони написані, в основному, в жанрі танго, фокстроту, легкого вальсу. Змістом віршових текстів цих пісень була переважно любовна лірика. У наступні роки пісні набули яскравого громадянського звучання («Лети, тужлива пісне» та «Чар карпатських гір»).

Фото: Орест Цимбала, Міжнародний Фестиваль імені Богдана Весоловського, Fever Project - в Фейсбуці

Відео: Міжнародний Фестиваль імені Богдана Весоловського