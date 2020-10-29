У Бухаресті провели другий випуск Фестивалю української релігійної пісні та поезії

У період з 23 по 26 жовтня Бухарестська філія Союзу українців Румунії організувала в режимі онлайн другий випуск Фестивалю української релігійної пісні та поезії «Покрий нас чесним Твоїм покровом, Пречиста Богомати».

Про це повідомляється на сторінці СУР у Фейсбуці, передає Укрінформ.

У п'ятницю, суботу та неділю культурний захід розгортався у приміщенні Бухарестської філії СУР. Oтець-диякон Бухарестської Української православної церкви Володимир Малкович відкрив фестиваль молитвою, після чого розповів про важливість цього заходу в збереженні та просуванні українських, а також і румунських релігійних пісень та віршів.

Фестиваль продовжився концертом церковних псалмів та релігійної пісні у виконанні скрипальки Наталії Панчик, гітариста Дана Васілеску, дуету "Веселка" (Зеновія Мандюк та Богдан Костюк), а також священника Володимира Малковича. Продекламували релігійні вірші актор театру "Ноттара" Васіле Тома, актори театральної групи "Жок" Магдалена Беческу та Штефан Апостол, поети: Крістіан Ґіка, Тудорел Чоботару, Дан Йоан Марта та Михайло Гафія Трайста, а також Віолетта Ціґенеску.

Завершився фестиваль у понеділок, 26 жовтня, у бібліотеці Союзу українців Румунії імені Степана Ткачука, декламуванням релігійних віршів. Прочитали вірші українською та румунською мовами головна редакторка журналу "Наш голос" Ірина Мойсей, редактори часописів СУР Терезія Шендрою, Штефанія Пєтряну, Михайло Гафія Трайста, а також секретарка СУР Андрея Бошняґа.

Голова СУР, депутат Микола Мирослав Петрецький зазначив, що релігія відіграє важливу роль у житті українців Румунії. "Там, де є співпраця, де є церква, там зберігаються мова і культура. Я дуже радий, що в Бухаресті, де вже кілька років діє Українська православна церква, організовується такий фестиваль", - додав він.

Символом Фестивалю української релігійної пісні та поезії є ікона Матері Божої з Немовлям, подарована Бухарестській філії СУР художнім ансамблем "Червона калина" з Негостини Сучавського повіту, який минулого року взяв участь у першому випуску фестивалю, зазначив голова філії Михайло Гафія Трайста.

Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії/Facebook