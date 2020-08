Координаційній раді українських діаспорських організацій при посольстві України в Латвії – 1 рік

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова привітала Координаційну раду представників українських діаспорських організацій при посольстві України в Латвійській Республіці з нагоди першої річниці створення.

Як передає Укрінформ, вітальний лист розміщено на сторінці Управління закордонного українства МЗС України в Фейсбуці.

«У цей доленосний для України період є надзвичайно важливою єдність закордонного українства навколо підтримки відновлення територіальної цілісності, суверенітету України, засідження Росії як країни-агресора, примушення її до виконання норм міжнародного права та притягнення винних до відповідальностіза скоєні злочини проти України і українського народу», - йдеться в лісті.

Джапарова висловила переконання, що спільні зусилля в політичній, культурній та гуманітарній сферах «допоможуть нам здобути перемогу в боротьбі з Україну».

Саме для досягнення цієї мети перша заступниця міністра закордонних справ закликала й «надалі об’єднувати зусилля Координаційної ради разом із Посольством України в Латвії, що безумовно матиме позитивний для України результат».

Як повідомляв Укрінформ, українські діаспорські організації Латвії та окремі активісти у серпні 2019 року об’єдналися у Координаційну раду при посольстві України в Латвійській Республіці для більшої ефективності своєї діяльності.

До Координаційної ради, зокрема, увійшли керівники та представники таких організацій: Товариство підтримки України, Ризький український народний театр, Ukrainas konflikta cietuso atbalsta fonds, Конгрес українців Латвії, Український центр молоді та дітей в Латвії, Молодіжне латвійсько-українське товариство «Вектор в Європу», Центр культури «Латвія-Україна», а також окремі волонтери та активісти, у том числі отець Роман Сапужак (ризька громада УГКЦ).

Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії в Фейсбук (архівне)