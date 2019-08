У Ризі створили Координаційну раду українських діаспорських організацій Латвії

Українські діаспорські організації Латвії та окремі активісти об’єдналися у Координаційну раду при Посольстві України в Латвійській Республіці для більшої ефективності своєї діяльності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перший крок до створення Координаційної ради був зроблений у п’ятницю, 2 серпня, коли в Посольстві України зустрілися представники українських діаспорських організацій Латвії та окремі активісти.

У перебігу зустрічі присутні обговорили те, як найкращим чином організовувати підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, її євроінтеграційних та євроатлантичних прагнень, а також засудження Росії як країни-агресора і те, як задля цього забезпечити ефективну взаємодію українських діаспорських організацій Латвії з Посольством України в Ризі.

У підсумку небайдужі до долі України діаспорські організації Латвії та окремі активісти об’єдналися у Координаційну раду при Посольстві України в Латвійській Республіці. У кілька найближчих днів ще деякі українські діячі Латвії, які не змогли взяти участь у п’ятничній зустрічі, попросили долучити свої підписи до заяви про створення Координаційної ради.

До неї, зокрема, увійшли керівники та представники таких організацій: Товариство підтримки України, Ризький український народний театр, Ukrainas konflikta cietuso atbalsta fonds, Конгрес українців Латвії, Український центр молоді та дітей в Латвії, Молодіжне латвійсько-українське товариство "Вектор в Європу", Центр культури "Латвія-Україна", а також окремі волонтери та активісти, у том числі отець Роман Сапужак (ризька громада УГКЦ).

Посольство України в Латвії у Facebook зазначає, що одним з найголовніших чинників створення Координаційної ради стала необхідність протистояння негативним явищам в житті деяких українських організацій Латвії, які своєю діяльністю фактично сприяють ідеології країни-агресора Росії.

“Мовляв, діаспорські організації “поза політикою”, відповідно, вони не повинні порушувати тематику, пов’язану з російською агресією проти України. Таке відповідає ідеології Кремля – звузити діяльність українських діаспорських організацій за кордоном виключно до примітивного “шароварного фольклору” та підтримки ідеї “слов’янського братання”. Путінські пропагандисти хотіли б, щоб вся діяльність української діаспори зводилася до українського гопака на тлі російської “калінки-малінки”, - йдеться у повідомленні.

Координаційна рада українських діаспорських організацій при Посольстві України окремо підкреслює, що вона діє в рамках чинного законодавства Латвії, та нагадує про свою відкритість до приєднання як організацій, так і окремих активістів.

Фото: Олег Кудрін, сторінка Embassy of Ukraine in the Republic of Latvia / Посольство України в Латвії у Facebook