Молодь діаспори закликає світ посилити тиск на владу РФ через переслідування українців в Росії

Світовий конгрес українських молодіжних організації (СКУМО) закликав міжнародну спільноту звернути увагу на порушення Росією прав національних меншин, зокрема на ситуацію з українськими громадами в Росії та рішення про ліквідацію Сибірського центру української культури «Сірий клин».

Як передає Укрінформ, про це зазначається у відкритому листі президента СКУМО Дмитра Лекарцева до Верховного комісара ООН з прав людини Мишель Бачелет та президента Парламентської асамблеї Ради Європи Ріка Дамса.

«Світовий конгрес українських молодіжних організації (СКУМО) закликає світову спільноту звернути увагу на порушення Російською Федерацію міжнародного законодавства та норм, які стосуються прав людини та національних меншин, та посилити тиск на російську владу з метою припинити переслідування українців, що живуть у Росії», - йдеться у листі.

Лекарцев нагадав, що на 28 серпня призначено засідання Омського обласного суду з розглядом позову від місцевого управління Мін'юсту РФ про ліквідацію Сибірського центру української культури «Сірий клин».

«Закриття центру «Сірий клин» є показовим прикладом російської політики, яка постійно вигадує приклади утисків росіян та російськомовного населення в Україні, в той же самий час без пояснень або за надуманими звинуваченнями продовжує знищувати осередки української культури на території РФ або в тимчасово окупованих ОРДЛО та Криму. В цей перелік входять культурні центри, бібліотеки та представництва українських церков. На українські організації роблять тиск представники силових структур», - йдеться в листі.

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Фото: Укрінформ та World Congress of Ukrainian Youth Organizations - СКУМО в Facebook