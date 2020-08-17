СКУ засудив репресивну політику Росії щодо української громади в Омську

Світовий конґрес українців (СКУ) рішуче засуджує репресивні дії російської влади щодо української громади в Омську та закликає світову спільноту виступити на захист прав українців у Росії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві СКУ з приводу рішення російської влади ліквідувати Сибірський центр української культури «Сiрий Клин» в Омську.

«Спроба знищення «Сірого Клину» стала ще одним проявом утисків українських громадських організацій та їх представників. Світовий конґрес українців послідовно виступає на захист української громади в Росії, привертаючи увагу світового співтовариства до кричущих порушень людських прав. СКУ засуджує репресивні дії російської влади щодо ліквідації «Сірого Клину» та закликає міжнародних партнерів посилити тиск на Росію задля дотримання нею загальновизнаних демократичних норм і норм міжнародного права», - йдеться у заяві.

Як зазначив президент СКУ Павло Ґрод, «репресивна машина російської влади намагається залякати українську громаду, розпорошити її та ізолювати від світового українства й демократичного світу». «Тривають політичні переслідування, і бути українцем у сучасній Росії – небезпечно. Світове українство не може стояти осторонь, і ми продовжимо відстоювати нашу громаду, нашу національну ідентичність», - наголосив Ґрод.

В СКУ нагадали, що з часу заснування у 1992 році «Сірий Клин» гуртує навколо себе розмаїту українську спільноту, працює задля збереження та розвитку культури, мови та звичаїв українського народу, плекає українську культурну й мовну спадщину для майбутніх поколінь. «Сірий Клин» входить до складу Світового конґресу українців з 2012 року. Регіональний віцепрезидент СКУ в Російській Федерації та Центральній і Західній Азії Сергій Винник очолював «Сірий Клин» з 2001 по 2018 роки.

Як зауважується, одна з найбільших світових українських діаспор проживає в Росії та постійно потерпає від порушень національних прав і прав людини, зазнає утисків з боку владних структур цієї держави. «Погрози, обшуки в офісах та помешканнях, конфіскація документів, порушення сфабрикованих кримінальних справ, допити та затримання із забороною виїзду – це лише частина утисків. Проти провідників українських громад поширюється дезінформація, їхню репутацію очорнюють в контрольованих державою засобах масової інформації. Втеча з РФ, вивезення членів родини закордон – вимушені заходи, на які доводиться йти українцям через погрози та можливі репресії», - зазначили в СКУ.

Так, у 2010 р. російська влада ліквідувала Федеральну національно-культурну автономію українців Росії, а в 2012 р. - Об’єднання українців Росії, яке було центральною координаційною українською організацією та членом СКУ. У липні 2019 року рішеннями Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції РФ Світовий конґрес українців було внесено до списку небажаних організацій у РФ.

5 серпня 2020 року Омський обласний суд зареєстрував заяву управління Міністерства юстиції Російської Федерації (РФ) щодо ліквідації регіональної громадської організації «Сибірський центр української культури "Ciрий Клин"». Засідання суду з розгляду адміністративного позову призначено на 28 серпня 2020.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 13 серпня, звертаючись до українців Сірого Клину, заявив, що Україна докладатиме зусиль для забезпечення можливості етнічних українців у Росії зберегти свою ідентичність попри цілеспрямовану репресивну політику Кремля проти громадських організацій українців у Російській Федерації.