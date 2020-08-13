Кулеба - українцям Сибіру: Докладемо всіх зусиль, аби ви зберегли право на ідентичність

Україна докладатиме зусиль для забезпечення можливості етнічних українців у Росії зберегти свою ідентичність попри цілеспрямовану репресивну політику Кремля проти громадських організацій українців у Російській Федерації.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 13 серпня, звертаючись до українців Сірого Клину, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дорогі українці Сірого Клину та інші українці, які живуть на території Росії... Ми вважаємо усіх вас невід'ємною частиною українського народу. Ми уважно стежимо за всіма протиправними діями Росії проти вас і докладатимемо всіх зусиль, аби ви зберегли право на розвиток українських традицій, української мови, української культури і української ідентичності. Ви фізично далеко від України, але ми завжди поруч з вами і будемо використовувати будь-які наявні інструменти для того, щоб вам допомогти", - сказав Кулеба.

Дипломат назвав заплановану російською владою ліквідацію Сибірського центру української культури "Сірий Клин" продовженням репресивної політики Росії проти громадських організацій українців у Росії. У цьому контексті він нагадав, що у 2010 році була закрита Федеральна національна культурна автономія українців у Росії, у 2012 році - Об'єднання українців у Росії, у 2017 році - Бібліотека української літератури у Москві, а у 2019 році генеральна прокуратура РФ визнала Світовий конгрес українців небажаною організацією на території РФ.

"Ми рішуче протестуємо проти цих репресивних дій і вимагаємо від РФ дотримуватися норм міжнародного права і визнаних демократичних норм у цьому питанні", - зазначив глава МЗС.

Як повідомлялося, влада Російської Федерації ініціювала ліквідацію Сибірського центру української культури "Сірий клин" в Омську - Омський обласний суд зареєстрував заяву управління Мін'юсту щодо ліквідації регіональної громадської організації "Сибірський центр української культури "Ciрий Клин".

Засідання суду з розгляду адміністративного позову призначено на 28 серпня.