У Росії вирішили ліквідувати Сибірський центр української культури
Як передає Укрінформ, про це УНІАНу повідомив регіональний віце-президент Всесвітнього конгресу українців по Росії і країнам Середньої Азії, голова міжрегіональної громадської організації «Культурно-освітнє об'єднання «Український конгрес» Сергій Винник.
"Омський обласний суд зареєстрував заяву управління Мін'юсту щодо ліквідації регіональної громадської організації "Сибірський центр української культури "Ciрій Клин", - сказав Винник.
Засідання суду з розгляду адміністративного позову призначено на 28 серпня.
За словами Винника, про причини ліквідації офіційно не повідомляється, проте в таких випадках використовуються надумані приводи.
Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар назвав це «черговими репресіями».
"Чергові репресії російської влади проти української громади РФ. Треба думати над адекватною відповіддю, а не емоційною реакцією!", - написав Боднар у Твіттер.
Як повідомляв Укрінформ, 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ була остаточно ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР), що існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін'юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду "Родина" Миколи Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР "веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію".
У 2012 році Верховний суд Російської Федерації задовольнив позов Міністерства юстиції РФ щодо ліквідації Об'єднання українців Росії. Також його виключили з єдиного державного реєстру юридичних осіб.
Фото: pravda.com.ua