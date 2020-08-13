У Росії вирішили ліквідувати Сибірський центр української культури

Влада Росії ухвалила рішення ліквідувати Сибірський центр української культури «Сiрий клин» в Омську.

Як передає Укрінформ, про це УНІАНу повідомив регіональний віце-президент Всесвітнього конгресу українців по Росії і країнам Середньої Азії, голова міжрегіональної громадської організації «Культурно-освітнє об'єднання «Український конгрес» Сергій Винник.

"Омський обласний суд зареєстрував заяву управління Мін'юсту щодо ліквідації регіональної громадської організації "Сибірський центр української культури "Ciрій Клин", - сказав Винник.

Засідання суду з розгляду адміністративного позову призначено на 28 серпня.

За словами Винника, про причини ліквідації офіційно не повідомляється, проте в таких випадках використовуються надумані приводи.

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар назвав це «черговими репресіями».

"Чергові репресії російської влади проти української громади РФ. Треба думати над адекватною відповіддю, а не емоційною реакцією!", - написав Боднар у Твіттер.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня 2010 року рішенням Верховного суду РФ була остаточно ліквідована Федеральна національно-культурна автономія українців Росії (ФНКА УР), що існувала з 27 березня 1998 року. Позов Мін'юсту РФ базувався на скарзі активіста фонду "Родина" Миколи Журавльова, який заявляв, що ФНКА УР "веде політичну діяльність, прославляє бандерівців і виливає негатив на Росію".

У 2012 році Верховний суд Російської Федерації задовольнив позов Міністерства юстиції РФ щодо ліквідації Об'єднання українців Росії. Також його виключили з єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Фото: pravda.com.ua