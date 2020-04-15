В СКУ запрошують на сесію з психологом – говоритимуть про ситуацію невизначеності та коронавірус
Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.
«Волонтери Робочої групи СКУ продовжують працювати! 15 квітня о 19:00 за Києвом приєднуйтеся до інформаційної сесії від українського канадського психолога Ростислава Шемечка про ситуацію невизначеності і коронавірус. Мова трансляції українська», - повідомляється в дописі.
Тема сесії: «Коронавірус, ситуація невизначеності та наше самопочуття».
Приєднатися до трансляції можна за посиланням.
Зауважується, що сесії проводяться виключно з метою інформування та не є заміною професійних медичних консультацій.
Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців у березні створив міжнародну Робочу групу для підтримки українських громад у світі під час пандемії коронавірусу COVID-19.
Робоча група, яка складається з провідників світових українських громад, тісно співпрацюватиме з Міністерством закордонних справ України, урядами, громадськими організаціями та церквами.
Зазначається, що основними напрямками роботи групи стануть: «поширення достовірної та вчасної інформації; практична допомога тим, хто цього потребує; допомога Україні отримати необхідні медичні вироби та обладнання через співпрацю з урядами, постачальниками та гуманітарними організаціями».
У рамках ініціатив Робочої групи СКУ Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) при СКУ розпочала 7 квітня серію тренінгів для вчителів з методик онлайн-навчання (українською мовою).
Світовий конґрес українців 1 квітня оголосив про запуск освітньої онлайн-платформи з матеріалами для дистанційної освіти на підтримку педагогів українських шкіл діаспори та батьків в умовах глобального карантину через COVID-19. Робоча група СКУ підготувала ресурси, матеріали та тренінги для дистанційної освіти на підтримку вчителів і батьків під час глобального карантину.
Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 15 квітня 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.
Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook