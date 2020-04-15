В СКУ запрошують на сесію з психологом – говоритимуть про ситуацію невизначеності та коронавірус

Світовий конґрес українців (СКУ) запрошує долучитися 15 квітня до онлайн-сесії з українськими канадським психологом Ростиславом Шемечком, на якій, зокрема, говоритимуть про коронавірус тощо.

Про це йдеться на сторінці СКУ в Facebook.

«Волонтери Робочої групи СКУ продовжують працювати! 15 квітня о 19:00 за Києвом приєднуйтеся до інформаційної сесії від українського канадського психолога Ростислава Шемечка про ситуацію невизначеності і коронавірус. Мова трансляції українська», - повідомляється в дописі.

Тема сесії: «Коронавірус, ситуація невизначеності та наше самопочуття».

Приєднатися до трансляції можна за посиланням.

Читайте також: Українців у Португалії запрошують на інтерактивний семінар з психології

Зауважується, що сесії проводяться виключно з метою інформування та не є заміною професійних медичних консультацій.

Як повідомляв Укрінформ, Світовий конґрес українців у березні створив міжнародну Робочу групу для підтримки українських громад у світі під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Робоча група, яка складається з провідників світових українських громад, тісно співпрацюватиме з Міністерством закордонних справ України, урядами, громадськими організаціями та церквами.

Зазначається, що основними напрямками роботи групи стануть: «поширення достовірної та вчасної інформації; практична допомога тим, хто цього потребує; допомога Україні отримати необхідні медичні вироби та обладнання через співпрацю з урядами, постачальниками та гуманітарними організаціями».

У рамках ініціатив Робочої групи СКУ Світова координаційна виховно-освітня рада (СКВОР) при СКУ розпочала 7 квітня серію тренінгів для вчителів з методик онлайн-навчання (українською мовою).

Світовий конґрес українців 1 квітня оголосив про запуск освітньої онлайн-платформи з матеріалами для дистанційної освіти на підтримку педагогів українських шкіл діаспори та батьків в умовах глобального карантину через COVID-19. Робоча група СКУ підготувала ресурси, матеріали та тренінги для дистанційної освіти на підтримку вчителів і батьків під час глобального карантину.

Як повідомлялося, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 15 квітня 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook