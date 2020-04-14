УККА нагадав американським українцям, чому важливо взяти участь в переписі населення 2020 року в США

Український конґресовий комітет Америки (УККА) закликав американців українського походження взяти участь в переписі населення «United States 2020 Census» і нагадав про його важливість.

Про це йдеться у повдомленні УККА, розміщеному на його сторінці в Facebook.

«Український конґресовий комітет Америки (УККА), найбільше громадське представництво американців українського походження, підкреслює важливість реєстрації кількості людей Українського походження у Переписі населення США. На підставі нашої церковної статистики, братських та інших організаційних членств, УККА вважає, що кількість американців українського походження сягає близько 2 мільйонів людей. Але в офіційних записах цих статистичних даних немає з різних причин», - йдеться у повідомленні. Зокрема, згадується те, що частина українських іммігрантів неправильно вписувала країну їхнього походження, та важка мова анкети перепису.

Як зазначається, статистичні дані, зібрані Бюро перепису населення США, визначать, як державне фінансування щороку впливає на різні громади, та вссановить суму фінансування від федерального уряду для кожного штату та для місцевих громад на наступне десятиріччя. «Чим більше УКРАЇНЦІВ запишуться як УКРАЇНЦІ у Переписі населення США 2020р., тим більше наша Українська громада отримає коштів від держави», - зазначається в повідомленні.

У зв’язку з цим «УККА просить усіх членів Українсько-Американської громади обов’язково відповісти на питання № 9 (RACE or ORIGIN), і заповнити простір внизу словом UKRAINIAN», - додали в УККА.

Зазначається, що, починаючи з 1960 року, Бюро перепису населення США визнало Україну окремою єдністю та країною, а українську мову - окремою мовою. «Це було досягнуто Українським конґресовим комітетом Америки після десятиліть відстоювання інтересів Українсько-Американської громади та було підтверджено листом до УККА від Міністерства торгівлі США перед Переписом населення США 1960р.», - розповіли в УККА.

Повідомляється, що для перепису 2020 року Бюро перепису населення США підготувало текст 59 мовами, включаючи інструкцію на українській мові, та версії форми з великим друком і Американської жестової мови.

Зауважується, що Перепис населення США 2020 р. повинен був закінчитися в кінці липня, але цей термін було продовжено до середини серпня через пандемію коронавірусу.

Фото: Ukrainian Congress Committee of America