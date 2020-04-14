Українців у Португалії запрошують на інтерактивний семінар з психології

Українців у Португалії запрошують на онлайн-семінар 15 квітня, який проведуть українські психологи-волонтери.

Про це повідомив голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха на своїй сторінці в Facebook.

«Шановні українці! В рамках волонтерської психологічної допомоги, організованої факультетом педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та Освітньо-консультативним центром «Справи Кольпінга в Україні», запрошуємо 15 квітня 2020 року (21:00 за київським часом), прийняти участь у інтерактивному семінарі: «Переживання ситуацій, пов'язаних зі страхом, причини, наслідки. Як обернути страх собі на користь», - йдеться у дописі.

Для участь потрібно встановити програму «Zoom», після чого для входу в конференцію потрібно перейти за посиланням (Ідентифікатор конференції - 968 3483 1908, пароль - 8i2Bv7).

Як зазначається, на заняттях планується розглянути наукові точки зору про те, що таке страх, як він пов’язаний з негативною емоційністю, із тривогою, депресією і стресом. Учасники семінару дізнаються, як страх може стати знаряддям управління людиною, інструментом маніпуляції, розглянуть, який вплив має страх на дітей тощо.

Під час семінару учасникам розкажуть, як розпізнавати причину страху в себе, наскільки наявний страх є руйнівним і що з цим потрібно робити, щоб гармонізувати свій емоційний стан. Як зауважується, емоційні проблеми є найбільш важливою причиною втрати працездатності відносно з фізичними проблемами.

Після семінару можна буде замовити сертифікат, виданий факультетом педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та Освітньо-консультативним центром «Справи Кольпінга в Україні».

Як повідомлялося, голова Спілки українців у Португалії (СУП) Павло Садоха наприкінці березня повідомив, що група професійних психологів з України запропонувала безкоштовну онлайн-допомогу співгромадянам у Португалії, які унаслідок запровадження в країні надзвичайного стану страждають через соціальну ізоляцію, втрату роботи тощо. За його словами, індивідуальні психотерапевтичні консультації надаватимуться через програми спілкування (Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

Координатор ініціативи з української сторони голова ГО Товариство «Родина Кольпінга», голова українського товариства системної та короткотермінової психотерапії, доктор психологічних наук, професор Катерина Островська розповіла, що українські спеціалісти готові консультувати в онлайн-режимі – одноразово або на більш тривалій основі.

«Багато хто з нас спеціалізується у сфері травмотерапії. Ми можемо допомогти людям, які опинилися в складних обставинах, непередбачуваній ситуації через, приміром, ситуацію з коронавірусом, втратою роботи тощо», - зазначила психологиня.

За її словами, в перспективі можливе надання допомоги і з інших питань, пов’язаних, зокрема, з міграцією, особистими психологічними проблемами, сімейними проблемами тощо.

Фото: Укрінформ, Павло Садоха в Facebook