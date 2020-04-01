В СКУ запускають освітню онлайн-платформу для педагогів і батьків діаспори

Світовий конґрес українців (СКУ) запускає освітню онлайн-платформу з матеріалами для дистанційної освіти на підтримку педагогів українських шкіл діаспори та батьків в умовах глобального карантину через COVID-19.

Про це повідомляється на сторінці СКУ в Facebook.

«Навчання в українських школах діаспори триває! Робоча група СКУ підготувала ресурси, матеріали та тренінги для дистанційної освіти на підтримку вчителів і батьків під час глобального карантину», - зазначили в Світовому конґресі українців.

Онлайн-платформу представила голова Світової координаційної виховно-освітньої ради (СКВОР) СКУ Оксана Левицька.

«Вже з наступного тижня ми розпочинаємо онлайн-лекції та тренінги для дистанційного навчання для вчителів українських шкіл. Щопонеділка та щосереди ми будемо роміщувати корисні матеріали для вчителів та батьків онлайн. Стежте за нашими анонсами та оновленнями на вебсайті www.ukrainianworldcongress.org», - розповіла Левицька в розміщеному в дописі відео.

Вона зазначила, що вже понад 50 років СКВОР координує діяльність українських шкіл в різних країнах, а також проводить професійний вишкіл учителів в Україні в межах Літнього інституту в Львові.

Через пандемію COVID-19 і запроважденим через коронавірус карантином освітяни, діти та батьки опинилися в скрутному становищі.

«Як педагогиня і директорка української суботньої школи в Канаді я розумію, в яких непростих умовах опинилися освітяни, діти та батьки. Зараз ми живемо в часи глобальних випрбувань, тож постало запитання: як будуть працювати наші школи? Як адаптувати формат процесу навчання відповідно до нових викликів, які виникли на усіх рівнях – місцевих, регіональних та глобальних. Але українські громади особливі тим, що добре єднаються в кризі. Бажання працювати для успішного навчання дітей та молоді об’єднує нас і сьогодні», - зазначила Левицька.

Вона додала, що кожен також може внести свою лепту в розвиток шкільництва – підтримати СКВОР пожертвою. «Спільними зусиллями продовжуємо навчати українських школярів ефективно та якісно!», - зауважила Левицька.

Фото: vn.20minut.ua

Відео: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців