CКУ створив міжнародну Робочу групу для підтримки українських громад під час пандемії COVID-19

Світовий конґрес українців (СКУ) створив міжнародну Робочу групу для підтримки українських громад у світі під час пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

«Сьогодні світове українство стоїть перед безпрецедентними глобальними викликами. Світовий конґрес українців (СКУ) створив міжнародну Робочу групу для підтримки українських громад у світі під час пандемії коронавірусу (COVID-19)», - повідомили в СКУ.

Робоча група, яка складається з провідників світових українських громад, тісно співпрацюватиме з Міністерством закордонних справ України, урядами, громадськими організаціями та церквами.

Зазначається, що основними напрямками роботи групи стануть: «поширення достовірної та вчасної інформації; практична допомога тим, хто цього потребує; допомога Україні отримати необхідні медичні вироби та обладнання через співпрацю з урядами, постачальниками та гуманітарними організаціями».

Як повідомляється, президент СКУ Павло Ґрод також звернувся до провідників українських громад у світі.

«Мої щирі співчуття тим з нас, хто, на превеликий жаль, трагічно втратив близьких. Бажаю сил усім, хто зараз бореться з хворобою сам або ж підтримує рідних. Ми опинилися в новій реальності, однак лишаємося світовою українською родиною, єднаючись у допомозі тим, хто найбільше цього потребує», – написав в особистому зверненні Павло Ґрод.

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За даними Worldmeters станом на 17:40 31 березня, загальне число заражень COVID-19 у світі становить 805 405, смертей – 39 551, а одужали наразі вже 172 463 особи.

В Україні наразі зафіксовано 549 випадків СOVID-19, з яких 13 летальних, 8 людей одужало.

Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook