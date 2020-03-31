Діаспора зі США та Ірландії передала кошти на антисептики для військових і лікарень в Україні

Українці зі США та Ірландії передали понад 43 тисячі гривень на придбання антисептиків, медичних масок тощо на потреби військових, медиків і дітей.

Про це повідомила волонтерка Тетяна Руденька у Facebook.

«Особлива подяка сьогодні друзям з далекої Америки. Громадо Українців в Чікаго, дякую за 12 тис. грн. Вже замовлено 100 л антисептика для військових! Українці в Ірландії, дякую за ще один транш в 15600 грн (разом 31100), буде оплачено ще 100 л антисептика, 100 масок, 8 захисних багаторазових костюмів, 30 захисних щитків - чекаю на підтвердження. На залишок купуватиму те, що вдасться знайти по адекватним цінам! Звіти обов’язково будуть, коли все отримаю», - написала волонтерка.

Вона також подякувала «кожному з тих, хто зрозумів, що разом ми можемо зробити більше, ніж кожен окремо» і додала: «Ми не забуваємо за наших військових. Ми допомагаємо медикам: і військовим, і цивільним».

Тетяна Руденька днями в соцмережі також висловила вдячність Тимчасовому повіреному України в Ірландії Олені Шалопут за те, що вона долучилася до надання допомоги.

Волонтерка також закликала допомогти дитячій лікарні в Луганській області, долучившись до збірки. «Потрібно все. Дизрозчини, маски, антисептик, окуляри, костюми, рукавички, захисні щитки...», - написала Руденька.

Детальніше про збір коштів можна дізнатися тут.

Допомогти українським військовим, медикам і дітям з придбанням засобів захисту в умовах поширення Covid-19 закликав минулого тижня голова Асоціації українців в Республіці Ірландія (АУРІ) Микола Круцик на своїй сторіні в Facebook.

В іншому дописі він подякував тим, хто вже долучився до збору коштів «для допомоги на фронт, лікарям та дітям в Україні», додавши, що збір коштів ще триває.

Микола Круцик також повідомив, що «двома переказами вже було відправлено 1000 євро в Україну, де наші вірні друзі, волонтери закуповують і розвозять необхідне тим, хто потребує допомоги».

Читайте також: В Туреччині створили три групи «Захист українців в Турецькій Республіці» За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків. У світі кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 становить 788 041, число смертей – 37 877, а одужали наразі вже 166 411 осіб.

Фото: Тетяна Руденька у Facebook