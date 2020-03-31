В Туреччині створили три групи «Захист українців в Турецькій Республіці»

Три українські дипустанови в Туреччині створили групи «Захист українців в Турецькій Республіці» і роз'яснили, до якої з них звертатися.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Турецькій Республіці.

«Дорогі українці, привертаємо вашу увагу на те, що спеціальні групи «Захист українців в Турецькій Республіці» були створені трьома дипустановами України в Туреччині (Посольством України в Турецькій Республіці, Генеральним консульством України в Стамбулі, Консульством України в Анталії), кожна з яких має свій консульський округ», - йдеться у повідомленні.

Як пояснюється, звернення громадянина України, який проживає або перебуває в одній з провінцій Туреччини, яка належить до консульського округу Посольства України в Турецькій Республіці, Генерального Консульства України в Стамбулі або Консульства України в Анталії, через відповідну групу з поданого нижче списку значно пришвидшить опрацювання ваших запитів та надання оперативної відповіді на всі ваші запитання.

«Мета цих груп одна - координувати допомогу, підтримку та захист громадян України, які не можуть повернутися на Батьківщину в період обмеження регулярного міжнародного транспортного сполучення через #COVID_19», - йдеться в повідомленні.

Для зручності дипломати підготували списки провінцій, які належать до консульських округів трьох дипустанов.

Для тих, хто проживає (перебуває) у провінціях Адияман, Агри, Айдин, Аксарай, Амасья, Анкара, Ардахан, Артвін, Афйон, Байбурт, Бартін, Батман, Бінгьоль, Бітліс, Болу, Ван, Денізлі, Діярбакир, Дюхдже, Елязіг, Ерзінджан, Ерзурум, Ескішехір, Газіантеп, Гіресун, Гюмюшхане, Зонгулдак, Игдір, Испарта, Йозгат, Кайсері, Карабюк, Карс, Кастамону, Кахраманмараш, Кіліс, Кириккале, Киршехір, Конья, Кютах’я, Малатья, Мардін, Муш, Невшехір, Нігде, Орду, Османіє, Різе, Самсун, Сівас, Сіірт, Сіноп, Токат, Трабзон, Тунджелі, Ушак, Хаккарі, Хатай, Чанкири, Чорум, Шанлиурфа, Ширнак, група: «Захист українців у Турецькій Республіці».

Для тих, хто проживає (перебуває) у провінціях Баликесір, Біледжик, Бурса, Едірне, Ізмір, Киркларелі, Коджаелі, Маніса,Сакарья, Стамбул, Текірдаг, Чанаккалє, Ялова, група «Захист українців у Туреччині (ГКУ в Стамбулі)».

Тим, хто проживає (перебуває) у провінціях Адана, Анталія, Бурдур, Караман, Мерсін, Мугла, - група «Захист українців/ Консульство України в Анталії».

Раніше на сайті посольства розповідалося, як, зокрема, працюватиме група «Захист українців у Турецькій Республіці».

Спершу треба перейти за посиланням та приєднатися до зазначеної групи. Зазначається, що

до неї можуть долучатись як українці, які «застрягли» на території Туреччини, так і члени української громади Туреччини і співробітники Посольства у Турецькій Республіці.

«Як працюватиме допомога у цій групі?

- Для громадян, що не можуть виїхати з Туреччини в Україну - пишіть у групі свої пости з описом проблеми чи необхідної підтримки, додаючи хештег #ПотребуюДопомоги.

- Для членів української громади в Туреччині, які можуть допомогти - пишіть у групі пости, як ви могли б допомоги тим громадянам, які опинилися в скрутному становищі, додаючи хештег #МожуДопомогти», - зазначили в дипустанові.

Дипломати також розміщуватимуть повідомлення про допомогу та координацію захисту громадян України.

У посольстві на сайті вже навели приклади найбільш актуальних запитань українських громадян у групі «Захист українців в Турецькій Республіці» та підготували коротку пам’ятку з відповідями на них.