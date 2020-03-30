Коронавірус у США: українці розповіли, як живуть в умовах карантину

Українці з різних міст США розповіли про те, як їм живеться в умовах карантину, запровадженого в країні через пандемію Covid-19.

Історії з Нью-Джерсі, Каліфорнії, Колорадо, Огайо, Чикаго та Канзасу в своєму відеосюжеті зібрав «Голос Америки».

Дмитро з Канзас-Сіті, штат Канзас, розповідає, що з дому можна вийти лише за чимось необхідним: купити їжу, воду чи шукати медичної допомоги. «Люди скупили в паніці все, були готові пережити апокаліпсис тут. Але зараз люди вже трохи розслабилися і, незважаючи на карантин, виходять на вулицю гуляти, тому що набридло сидіти вдома», - каже він.

Жителька Колорадо-Спрінгз (штат Колорадо) Олена зазначає, що салони краси, музеї, театри та спортивні клуби зачинено. Що стосується ресторанів та магазинів, то все працює онлайн, можна замовити будь-яку продукцію додому. «Деякі продукти продають лімітовано. Наприклад, мені продали лише дві баночки йогурту і сказали, що дві на одну людину. Так само продають лише одну велику упаковку туалетного паперу одній людині», - зауважує жінка.

Рита, мешканка Джерсі-Сіті, штат Нью-Джерсі, розповіла, що в їхньому будинку встановили санітайзери, виконують регулярне прибирання. Закрито спортзали, кафе. «У супермаркетах ми відчуваємо, що важко знайти деякі товари, наприклад, рис, макарони, деякі консерви, туалетний папір, паперові рушники. Скрізь по місту розвішані плакати, які рекомендують дотримуватися відстані близько 1,2 м та сидіти вдома», - розповіла дівчина. Водночас, за її словами, зараз можна відвідати Мангеттен, аби зробити фото на Таймз-Сквер без людей.

За словами жительки Сан-Хосе (штат Каліфорнія) Дарії, люди вже не так активно скуповують продукти. В магазини запускають людей дозовано і, в принципі, вдається зберігати потрібну дистанцію між людьми.

Маючи маленьку дитину, Дарія розповідає про те, як зараз у них відбуваються прогулянки на свіжому повітрі. «У нас трирічна дитина, але ми не виходимо вдень на вулицю, бо зберігати дистанцію з дитиною вдень дуже складно. Ми ходимо гуляти пізно ввечері, ходимо по пішохідних доріжках, з ліхтариками, дивимось на равликів, слухаємо жаб – от такі у нас місцеві розваги в Каліфорнії», - ділиться жінка.

Про те, як йдеться бізнесу в США в умовах карантину, розповіли власники кав’ярні Caffeine Lakewood в Клівленді (штат Огайо) Роман та Анатолій. «Дуже багато бізнесів закриті, працюють лише продуктові магазині та аптеки. Великої паніки у місті немає, у магазинах є достатньо товарів. Ми маємо можливість доставляти їжу додому або продавати на виніс. Але через те, що зменшилася кількість людей, які працюють в офісах, наш бізнес зазнає великих страт: приблизно на 80% знизилися наші продажі», - розповідають підприємці.

За їх словами, США дають зараз можливість зареєструватися на кредити з низьким відсотком. Водночас, отримати їх нелегко. «Ми кілька разів пробували зареєструватись, але це було досить важко через велику кількість охочих», - зазначили власники кав’ярні.

Жителька Чикаго (штат Іллінойс) Юлія розповідає, що забороняється скупчення людей більше 10 в одному приміщенні, багато хто працює дистанційно, машин і людей на вулицях поменшало. «Паніка між людьми є. В моєму комплексі люди дотримуються карантину, сидять вдома. Всім офісним працівникам було наказано перейти на дистанційну роботу з дому. На вулицях помітно зменшилася кількість машин, людей», - каже Юлія.

Але є й такі, хто не дотримується карантину, зауважує жінка. Вона також зауважила, що представники деяких професій найбільше наражаються на небезпеку захворіти на коронавірусну інфекцію. «Є професії, які вимагають від людей прийти на роботу – це і продавці в магазинах, і медики, і будівельники. Вони продовжують працювати, і ці люди наразі найбільше наражаються на небезпеку», - зазначила Юлія.

Журналістка «Голосу Америки» Марія Прус розповіла, що живе у штаті Вірджинія, це неподалік від міста Вашингтон, столиці США. За її словами, наразі на полицях є переважно всі продукти, а дуже популярні й тому дефіцитні зараз засоби для дезінфекції починають виготовляти місцеві підприємці.

«Ще минулого тижня біля цієї крамниці шикувалися довжелезні черги, пускали лише по 10 людей за один раз, відтак, зайти в магазин було фактично неможливо. Тепер все спокійно, на полицях є переважно всі продукти та товари широко вжитку. Водночас, дуже важко знайти засоби для дезінфекції та прибирання. Але на цей попит вже відповідають місцеві бізнеси. Наприклад, виробництво алкогольних напоїв у штаті Вірджинія вже почало виготовляти засоби для дезінфекції рук», - розповіла журналістка.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп заявив у неділю про продовження періоду карантин в країні у зв’язку з поширенням Covid-19 до 30 квітня.

Як відомо, в США наразі один із найшвидших темпів поширення коронавірусу.

Загальне ж число заражень цієї хворобою у світі, за даними Worldmeter, станом на вечір понеділка 30 березня вже перевищило 753 тисячі, з них летальних випадків – понад 36 тисяч.

Зокрема, в США підтверджено понад 146 тисяч випадків інфікування Covid-19, понад 2,6 тис. осіб померли, одужали більше 4,5 тис. осіб.

Фото: Getty Images

Відео: Голос Америки